【恒指新貴】中金：阿里健康、龍湖及海底撈料吸引潛在被動資金逾35億元 邊隻最受惠？
股市 17:54 2021/03/01
恒指上周五公布季檢結果，阿里健康 （00241） 、龍湖集團 （00960） 及海底撈 （06862） 為恒指新貴，納入後權重分別為0.89%、0.62%及0.58%。券商中金指，追蹤恒指的ETF資金規模約217億美元，參照成分股權重變化，預期被動資金流入最大為阿里健康，流入資金約1.928億美元（約15億港元），約需時2.3交易日消化。
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至於龍湖，預期流入資金約1.343億美元（約10.5億港元），約需時1.4天消化；海底撈流入約1.256億美元（約9.8億港元），預期需時約1.3天消化。
至於國指新貴農夫山泉 （09633） ，預測潛在被動資金增加6420萬美元（約5億港元），約需0.84天消化；碧桂園服務 （06098） 潛在被動資金約5790萬美元（約4.5億港元），約需0.71天消化。
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編輯：陳韻妍