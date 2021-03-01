昂山素姬再被加控2項新罪名 視像出庭精神良好

緬甸軍方政變觸發民眾連續多日示威抗議，緬甸警方開槍驅散示威者，造成多人死亡。國務資政昂山素姬本周一（1日）以視像形式上庭審訊，亦是被軍方扣押1個月後，昂山素姬首次露面。昂山素姬代表律師表示，昂山素姬再被加控2項新罪名，案件將押後至本月中再次舉行聆訊。

緬甸警方開槍驅散示威者 最少18人死亡（第三版） 【下一頁】

昂山素姬自上月被軍方扣押，整整1個月都沒有公開露面。昂山素姬代表律師向路透社表示，她周一以視像形式出庭審訊，看來精神狀況良好，並要求與她的律師團隊會面。

昂山素姬代表律師續指，昂山素姬於是次審訊被加控2項新罪名。首項控罪屬於緬甸殖民時期刑法，指昂山素姬發布可能「引起恐懼或驚恐」或「破壞公眾安寧」的信息。另一項控罪指昂山素姬違反電訊法，未有就受規管設備申請許可證。

昂山素姬早前已被控告非法進口無綫電設備及違反防疫條例，最高可判監3年。案件將押後至本月15日再開庭審訊。

緬甸實彈鎮壓示威者 美國英國齊譴責 【下一頁】

緬甸民眾連日上街抗議，昂山素姬出庭審訊期間，主要城市仰光的警察使用催淚彈及閃光彈驅散示威者。緬甸於周日（上月28日）更開槍驅散示威者，造成最少18人死亡，屬當地自軍方發動政變以來傷亡最嚴重的鎮壓。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）譴責緬甸安全部隊暴力鎮壓示威者的行為、加拿大外長加爾諾（Marc Garneau）亦稱軍方使用致命武力令人震驚。

責任編輯：郭麗明