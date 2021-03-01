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【新股IPO】心瑋醫療科技擬第二季來港上市　集資23億元

新股IPO 17:46 2021/03/01

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心瑋醫療科技集資23億元。

心瑋醫療科技於今年1月27日遞交上市申請。消息指，心瑋醫療科技計劃集資約3億美元（約23.25億港元），最快於今年第二季上市，聯席保薦人為高盛及中金。

心瑋醫療科技主要從事神經介入醫療器械研發、生產及商業化。集團具有23款商業化產品及在研產品的廣泛組合，預期於今年內商業化9款目前於後期階段的在研產品。

截至去年9月底止首9個月，公司虧損達6774.5萬元（人民幣，下同），2019年同期虧損達6248萬元。公司於去年首次錄得收入達729萬元（人民幣，下同），其收入來源主要來自內地客戶合約的收益銷售醫療器械。

集團集資所得主要用於分配至核心產品、將分配至其他在研產品管線、改善研發能力及透過內部研究繼續擴充生產組合及作一般資金用途。

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記者：謝卓榮

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