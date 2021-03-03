【中芯股價】中芯國際：努力保證生產及擴產不受美國禁令影響 股價續揚逾2%（第二版）

▲ 據報中芯國際已獲得美國供應商供應許可，當中主要涵蓋成熟工藝用半導體等部件。

內媒報道，據報中芯國際 （00981） 已獲得部分美國供應商供應許可，當中主要涵蓋成熟工藝用半導體等設備。中芯國際在上交所互動平台回答美國禁令相關問題，稱公司會盡最大努力，持續攜手全球產業鏈夥伴，保證生產連續性及擴產計劃不受影響。

中芯國際今日高開1%，最新升2.5%，報28.5元，成交超過5億元。中芯國際本周以來股價連續上揚，前兩個交易日累升超過一成。

中芯國際指，雖然不確定性依然存在，但始終堅持依法合規經營，有信心保證短期內生產經營不受重大不利影響。

富瑞料實體清單對中芯影響有限，詳情可看﹕【下一頁】

報道引述中芯國際供應鏈相關消息人士指，中芯國際已正式獲得部分美國供應商供貨許可。該報道亦引述大摩的研報內容作為補充，指已得悉美國部分設備供應商近期恢復對中芯國際的零件組件供應和現場服務。

內媒去年年底亦曾報道，中芯國際已獲得美國成熟製程許可證，至今未有正式公告。

中芯國際在去年12月被美國商務部列入貿易黑名單，商務部指中芯國際與中國軍方有聯繫。中芯國際被列入清單後，根據規定，針對適用於美國《出口管制條例》的產品或技術，供應商需獲得商務部的出口許可才能向公司供貨。中芯國際當時發佈公告指，預料被納入清單將對公司的10納米及以下先進工藝的研發及產能建設有重大不利影響。

（第二版加入中芯國際回應）

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編輯﹕賴奕羚