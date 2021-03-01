【蘋果新品】傳蘋果本月將推出全新iPad Pro　效能追貼MacBook

▲ 外國傳媒爆料人透露，新iPad Pro所採用的5nm製程處理器，不但效能上比將現有的iPad Pro優勝，甚至可以媲美M1 MacBook處理器。

早前有傳聞指，全新iPad Pro有望於今個月內面世。據悉，新機將採用基於 A14 Bionic的A14X Bionic處理器，有外國傳媒爆料人透露，新iPad Pro所採用的5nm製程處理器，不但效能上比將現有的iPad Pro優勝，甚至可以媲美M1 MacBook處理器。

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最近，彭博通訊社著名撰稿人Mark Gurman爆料透露，表示新款iPad Pro的機身設計將會與現有的相似，不過就會改用mini-LED顯示。而其採用的處理器，效能將會與去年年底上市的Apple M1 Macbook處理器相當接近。

Gurman表示，由於採用新的螢幕技術，新iPad Pro將會提供更佳的亮度和對比度，不過機身則很大機會變厚。他又指，該平板電腦將支援5G連線，並同時支援Sub-6GHz和mmWave網絡，不過就未知是否在美國市場獨家發售。

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此外，Gurman亦公開iPhone 13外形秘密，表示Apple會繼續沿用去年iPhone 12的機身設計，但考慮到用戶需求，Touch ID指紋辨識將有望回歸，並整合到顯示屏內，而不是實體按壓按鈕。

責任編輯：施雯雯