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【筍盤推介】 千禧臨海屋苑罕有放盤 廳大房大裝修企理可即住 具基建效應升值之選

股樓投資 20:30 2021/03/01

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上周股市出現大幅調整，但樓市似乎未有大影響，新盤銷情不俗，多區二手交投也非常暢旺，樓價相對較低水的屯門區，繼續成買家尋盤的心水地區。

【低水筍盤】孝順上車客為方便照顧年長媽媽 遇上臨海屋苑3房即拍板承接 成交價僅528萬 呎價唔使9千，詳見【下一頁


以下介入的南浪海灣，位於屯門恒富街23號，屋苑位於屯門碼頭附近，於2000年落成，由中國海外、僑光置業 、大昌集團及菱電物業發展。物業設有5座物業，合共提供1,264個單位，其中以兩房戶為主，佔75%，而3連套房只有310伙，供應相對罕有。


南浪海灣的最大特色，是屋苑大廈外觀凸出，5座大廈以曲尺形排列，造就更多單位享開揚景觀，減少「樓望樓」的機會，也有不少單位可享黃金海岸海景。屋苑會所設施選擇豐富，而且自設平台花園、停車場等，基本配套不比區內的新樓遜色。

【樓市成交】嘉湖2月錄50宗成交 買家儲夠首期即入市　620萬購樂湖居3房，詳見【下一頁


以下介紹的南浪海灣放盤，位於屯門南浪海灣3座高層G室，為兩房間隔，實用面積594平方呎，業主叫價785萬元，每呎叫價13,215元。單位的最大賣點是位於高層西南，是屋苑內的最大兩房則，裝修也十分企理，買家購入後去即住，首置人士也可承做九按按揭。

以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 屯門南浪海灣3座高層G室（物業編號：AN215676）
 
實用面積: 594平方呎
間隔: 2房加士多房
叫價： 785萬元
賣點：
  • 單位座落高層西南
  • 為屋苑罕有放盤
  • 為屋苑最大兩房則
  • 裝修企理可即住
  • 首置人士可做最高九成按揭
  • 具南延線及屯赤隧道公路效應，升值之選

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

http://www.manyw.com/details/?259436B

 

註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

【筍工推介】衛生署聘牙科手術助理員 無需專業認證 中學畢業可申請 月薪最高3.5萬，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

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