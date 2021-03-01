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【英倫的天空@iM網欄】北愛貝爾法斯特 一年取護士資格

名人薈萃 17:55 2021/03/01

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現在香港最熱門題目之一係用BNO 簽證去英國生活5年， 去唔去？幾時去？自己最清楚自己的需要。英國政府已經宣布至少5年後才檢討此安排。大家也可以保持開放的態度，特別係年輕人也可以當此簽證係一個五年的海外工作假期，增廣見聞，或許為大家帶來新機遇！

因疫情下，現在的確在英國找工作不容易，但是亦因為疫情，從事醫護行業人士成為最搶手貨。有專業資格的護士豈不是更有優勢？

講起考慮移民，大家都主要諗住落根於英國本土工作及生活。但事實上英國仲有蘇格蘭 Scotland，威爾斯 Wales 同 北愛爾蘭 North Ireland可以考慮！今日就同大家主要講下一個比較冷門既地方 -- 北愛爾蘭！

北愛爾蘭首都為貝爾法斯特Belfast, 首都面積有如香港島加九龍差不多，一樣很英國風，整個城市很先進漂亮，商業林立，名店商場一應俱全，但比倫敦少了擠擁壓迫，多了一份悠閒感。北愛的生活指數很低，樓價也被比其他地方平宜，在首都城內兩房單位租金只需約700 至800鎊。

北愛的Ulster University為香港讀完護士文憑課程嘅年輕人度身訂造一個Nursing top-up degree增值課程。Ulster大學是北愛有名的大學，在實用的學科也不錯 ，畢業後成功搵工的指數也高。

Ulster 大學亦聯繫NHS，協助畢業生在心儀地區尋找工作。Ulster 大學是英國護理和助產理事會的三個測試中心之一，其考試合格率亦顯然超過其他中心。今次Nursing top-up degree課程內容中亦包括協助考取OSCE的訓練。香港年輕人可以先在北愛首都讀一年書充實自己，並輕鬆體驗英國生活，考獲當地䕶士資格，喜歡英國再考慮留低，到時，整個英國NHS 體制下的醫療地方，也可供您選擇。有興趣知多些詳情及報名安排，可以聯絡本人查詢。

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介：

為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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欄名 : 英倫的天空

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