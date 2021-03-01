英國希斯路機場捱唔住 向旅客徵收100蚊疫情稅

新冠肺炎疫情持續，多國因應新冠肺炎疫情收緊出入境限制，全球航空業面臨嚴重衝擊。英國倫敦希斯路機場在疫情下經營困難，去年更嚴重虧損20億英鎊（約216億港元）。希斯路機場打算開源節流，向每名旅客徵收8.9英鎊（約96.4港元）的疫情稅。

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《彭博社》報道，希斯路機場上周公布去年的旅客量大跌73%，去年機場的虧損金額高達20億英鎊。由於希斯路機場主要依賴長途國際旅客，因此疫情導致機場出現困境。

希斯路機場周日（2月28日）宣布，機場計劃對旅客加徵8.9英鎊的稅。希斯路機場於聲明中指出，英國監管機構批准機場徵收費用，用作分攤機場在公共設施、行李及登機服務等方面的費用。希斯路機場更指，機場徵收疫情稅亦只是想收回成本，並無從中獲得任何利潤。

這項疫情稅又稱為機場成本回收費（Airport Cost Recovery Charge），希斯路機場已和多間航空公司達成協議。另外，希斯路機場更計劃向每名旅客徵收4.44英鎊（約48港元）的行李費。

責任編輯：鄭錦玲