  • 24°C
香港時間 : 2021302日 (二) 16:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國希斯路機場捱唔住 向旅客徵收100蚊疫情稅

環球社會熱點 17:30 2021/03/01

分享：

 新冠肺炎疫情持續，多國因應新冠肺炎疫情收緊出入境限制，全球航空業面臨嚴重衝擊。英國倫敦希斯路機場在疫情下經營困難，去年更嚴重虧損20億英鎊（約216億港元）。希斯路機場打算開源節流，向每名旅客徵收8.9英鎊（約96.4港元）的疫情稅。

【變種病毒】英國首現巴西變種 專家相信疫苗仍有效 【下一頁】

英國2000萬人已接種首劑疫苗 約翰遜：巨大成就 【下一頁】

    點擊圖片放大
    +3
    +2

《彭博社》報道，希斯路機場上周公布去年的旅客量大跌73%，去年機場的虧損金額高達20億英鎊。由於希斯路機場主要依賴長途國際旅客，因此疫情導致機場出現困境。

希斯路機場周日（2月28日）宣布，機場計劃對旅客加徵8.9英鎊的稅。希斯路機場於聲明中指出，英國監管機構批准機場徵收費用，用作分攤機場在公共設施、行李及登機服務等方面的費用。希斯路機場更指，機場徵收疫情稅亦只是想收回成本，並無從中獲得任何利潤。

這項疫情稅又稱為機場成本回收費（Airport Cost Recovery Charge），希斯路機場已和多間航空公司達成協議。另外，希斯路機場更計劃向每名旅客徵收4.44英鎊（約48港元）的行李費。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【變種病毒】英國首現巴西變種 專家相信疫苗仍有效
2021/03/01
【變種病毒】英國首現巴西變種 專家相信疫苗仍有效
英國2000萬人已接種首劑疫苗 約翰遜：巨大成就
2021/03/01
英國2000萬人已接種首劑疫苗 約翰遜：巨大成就
【BNO移民英國】中資購入多所英國私校 包括戴安娜王妃母校（附名單）
2021/02/26
【BNO移民英國】中資購入多所英國私校 包括戴安娜王妃母校（附名單）
英國邁向群體免疫？ 研究指1/7人有抗體
2021/02/25
英國邁向群體免疫？ 研究指1/7人有抗體
【BNO移民英國】複製樓市套戥絕技 英地產界：港人洽商顯著增多
2021/02/25
【BNO移民英國】複製樓市套戥絕技 英地產界：港人洽商顯著增多
傳染病 疫情 稅務 航空業 航空 英國 倫敦 機場 新冠肺炎 新冠肺炎疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
新型冠狀肺炎全球疫情（03月02日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月02日 時間16:00）
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
【BNO移民英國】英國擬延長印花稅豁免期至6月底
【BNO移民英國】英國擬延長印花稅豁免期至6月底