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【ET講股通】梁耀康：恒指換馬兼大檢討　同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:23 2021/03/01

分享：

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股反彈，恒指全日升472點，收報29452點。惟大市成交2,092億元，未配合升市，北水淨流入亦不足1億元。後市若失守上周五低位約28980點，恐要退守28000關，宜續緊盯美國10年期債息及美股表現，未宜掉以輕心。

恒指3新貴  海底撈吸引力較高

恒指公司公布季檢結果，新貴阿里健康 （00241） 升9.4%，龍湖 （00960） 升3.7%，海底撈 （06862） 升8.2%。若市況回穩，相信早前跌幅較大的新經濟股，表現會較阿里健康佳；而若市況向下，阿里健康恐會追跌，現價不建議買入。內房股龍湖同樣不建議沾手。3隻新貴中，以海底撈吸引力較高。

此外，恒指落實改革，成分股數目將逐步增至100隻，並放寬上市歷史要求。所有藍籌股權重上限設為8%，部分現有權重股或受累。長遠而言，成分股數量將增至100隻，並從7大行業中挑選，惟對象未必是新經濟股，恐削弱增長動力。恒指未來的特性更似恒生綜合指數，影響難言好壞。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中移動、微盟、眾安在線、中信証券、舜宇︰立即觀看

 

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欄名 : ET講股通

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