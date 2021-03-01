【港元定期存款】滙豐中銀齊減港元定存息 邊間大行仍有高息？

▲ 3月甫開局，滙豐全面降港元存息0.1厘，6個月及一年期齊報0.2厘。

3月甫開局，發鈔行帶頭減港元定期存款息，滙豐（HSBC）今天（3月1日）全面下調港元定存短中息0.1厘；這是繼中銀香港（02388）於上周六（2月27日）驟削1個月期0.6厘，至險守1厘以來，兩大發鈔行爭相出手減港元定存息。專家料龍頭大行齊齊減息，中小銀行暫毋須急於逆市加息搶攻。

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事實上，總覽上周已有7間大小行減港元定存息，除了中銀外，還包括富融（Fusion Bank）、眾安（ZA Bank）及大眾銀行全面削長短息。至於天星（Airstar Bank）、創興（01111）及招商永隆則降港元短存息。港銀之中僅渣打逆市加息，把3個月及半年港元定存息齊微升0.02厘，3個月期報0.22厘、以及6個月的0.27厘。

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而檢視甫踏入3月的港元定期存款息率最新形勢，單以大行較量，目前短中長息以中銀稱王。先看3個月港元定存年息，以中銀香港的0.25厘最高，而渣打的0.22厘則險勝恒生（00011）的0.2厘，滙豐下調0.1厘後，僅得0.15厘。半年期港元定存息方面，中銀以0.3厘居首，撼贏渣打的0.27厘，以及恒生的0.25厘，滙豐僅0.2厘。而一年期也以中銀的0.4厘，抛離滙豐的0.2厘。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪