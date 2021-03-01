【新冠疫苗】南韓再有40人接種後不適 出現症狀一覽

南韓上周展開新冠疫苗接種計劃，首兩日已有過百名南韓民眾於接種新冠疫苗後出現不良反應。《韓聯社》報道，本周日（2月28日）再有40人接種新冠疫苗後，出現不良反應。南韓累計已有152人接種新冠疫苗後出現不良反應，全部均為輕微症狀。

南韓過百人接種後新冠疫苗 出現不良反應（多圖） 【下一頁】

南韓中央防疫對策本部表示，當局暫未接獲民眾接種後出現嚴重異常反應的報告。當局指民眾出現的不良反應，主要包括發燒38度或以上、肌肉酸痛、頭痛、噁心及嘔吐、發冷、頭暈、出疹。當中牛津疫苗佔151宗，輝瑞疫苗佔1宗。

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南韓疾病管理廳廳長鄭銀敬表示，上述均為人體形成免疫過程中可能出現的正常症狀，通常會在3天之內自然消失。她指防疫部門已針對部分完成首劑接種人士，進行為期6周的醫學監察，以進一步了解疫苗是否存在安全隱患。

另外，南韓疾病管理廳周日公佈，全國當日共有765人接種疫苗，累計有21,177人接種新冠疫苗。

責任編輯：李俊儀