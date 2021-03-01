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【大行報告】高盛看好MSCI中國指數 料今年潛在回報率達14％

股樓投資 18:05 2021/03/01

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高盛發表研究報告指，上周MSCI中國指數雖回落一成，但今年以來MSCI 中國指數仍錄得上漲6%，指數增長主要受3個因素帶動，包括全球增長、利率及通貨膨脹預期重新定價，並指出反映風險調整後回報的夏普比率錄歷史低位，而市場已錄得正回報，認為目前市場由抱有希望的態度，轉變為進入增長階段。

該行指，中國股票估值水平為16.6倍，對比2020年3月份為12.3倍，相當於2.4個標準差，並指出市場對「中國折讓」的爭論正逐漸淡化，中國股票的市盈率與全球主要資產類別價格相比未如以往的低水平，加上美國利率上升及中國政策正常化，料將限制估值上行空間，促使投資轉向。

該行表示，對中國新及舊經濟股前景持樂觀態度，料中資股今、明兩年盈利將增長21%及15%，該行亦考慮到中國企業的長期增長潛力及政策持續改革，重申至今年底MSCI中國指數目標為132，料潛在回報率達14％。

與此同時，報告亦重申對各板塊的評級，內地保險及能源業予「增持」看法，原材料行業予「與大市同步」評級，而零售、互聯網銷售、交通運輸及耐用消費品維持「增持」評級，醫藥及傳媒行業則降至「與大市同步」。

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記者：郭秀慧

 

MSCI中國指數 市盈率 經濟 股票
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