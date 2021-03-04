【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】天天跑步是如何煉成的 每日一小步　成就馬拉松之路

小弟自去年一月底開始至今每日堅持跑步，到本文出稿日剛好連續跑400天。老實講我都不知道可以連續跑到幾時，但現時會抱著「跑得一日得一日」的心態，始終累積了一段日子，即使很累也不想中斷自己可以做得到的小小成績。有朋友問我：「究竟你如何可以每日都跑步？我也想去跑，但跑不到數分鐘已很攰，不想再跑了。」

▲ 青山公路的日出美景，是小弟每天跑的動力所在。

這情況多數是跑得太快而已。其實，無論慢跑或長跑，就像有幾度牆，當你跑了兩三公里，覺得累了，可以先休息，下次再跑。若覺得已經跑了好多次兩三公里，想衝破關口跑長一點，例如五公里，當你跑到接近三公里時，可能已覺得很累，但只要衝破這個關口，你就會發現突然像重新上力，感覺「仍然好似ok」，即代表你可以跑多一點了，即使跑不到目標，但已比之前好，這樣逐步加里數，就可以愈跑愈遠。

每天跑的概念亦如是，例如由每星期跑一次，逐漸加到一至兩次、兩至三次、三到四次，若持之以恆一定可以的。但請緊記凡事不可「夾硬來」，若在希望衝破關口時感到不適，就要停一停了，今次未能成功，下次仍可繼續，最重要是自己懂得判斷，每天多休息亦十分重要。若當天工作或功課繁重，就留待下一天吧！

至於平時沒有跑開的朋友，如果想建立跑步的習慣，就建議由慢跑開始。何謂慢跑？是否7分鐘一公里，或8分鐘一公里才叫做慢跑？其實這沒有一定的定律，可以簡單些去形容，就是你覺得跑得舒服的速度，若與朋友一起跑，慢跑的速度就是雙方舒服到「可以由頭傾偈傾到尾」，即使去到一些上斜的路段亦不會覺得特別吃力。另外，建議想建立跑步習慣的讀者可以找朋友一起慢跑，只要和速度相若的朋友一起跑，會比獨自一個跑輕鬆些，動力亦會大些。

▲ 青山公路的日出美景，是小弟每天跑的動力所在。

不少人未跑，總會覺得跑步就要好像以前讀書時候的陸運會般，衝100米200米很辛苦的，所以總認為跑步不適合自己！有這種想法就錯了，須知道一般人若果衝100米，20秒不算快吧？但一口氣用200秒跑10個100米，即3分20秒去跑一公里，已是非常快的速度，小弟自問最快亦只能用接近4分鐘才能完成一公里的路程。事實上，短跑屬無氧運動 (anaerobic exercise)，講求短時間的爆發力，與屬於帶氧運動(aerobic exercise)的慢跑或長跑有很大分別。與其空想跑步有多辛苦，不如乾脆走落運動場跑幾個圈吧！不少人建立慢跑的習慣，以至逐步參加10公里到馬拉松賽事，都是這樣開始的（小弟亦是如此）。

▲ 慢跑不是衝一兩百米，在運動場輕輕鬆鬆兩分半到三分鐘跑一個圈也可以呢！

亦有人問跑跑步機可以嗎？當然可以，只要你肯跑已經是踏出第一步，但跑步機較為個人化，亦相對在街外跑為悶，若想以長跑或比賽為目標，落運動場或街跑會有更大動力。

▲ 大熱天時，不少人會選擇在室內跑跑步機。

講到帶氧運動，坊間不時流傳指至少要做15分鐘才有效減肥，做少一點也不可。有朋友笑說這些都是以前健身教練游說其他人去「做gym」的說法，但實際上只要有做運動，數分鐘也可燃燒脂肪，只是多與少的分別。大家都不用想那麼多，實實際際動起來，一起做運動吧！

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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