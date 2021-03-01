【育兒精明消費@iM網欄】了解不同的生理期產品 衛生巾要如何選擇？

消委會曾對女性衛生巾做過一次大檢測，在超級市場和網路天貓購買了27個衛生巾樣本，做檢驗抽查。結果竟有3款沒有通過慢行毒物檢測，內含超出世衞標準2-3倍的類雌激素。像這類毒衛生巾，每天使用4-5片就已經超標。世衞及聯合國早已表明，類雌激素可引發月經紊亂、生殖能力下降、不育及乳腺癌等。

凳凳媽感覺只抽查27款並不夠全面，還有幾個也較容易買到的品牌，沒有在那次的抽查檢測中，更沒有抽查檢測衛生棉條，以及近年興起的布衛生巾、環保衛生巾和衛生杯。凳凳媽心想，外用的衛生巾都有這麼大的影響，那內用的衛生棉條不是更要小心選擇，萬一也是毒棉條，應該每天使用1-2條就已經超標中毒了吧！

其實女性平均每四星期就有一星期的生理期，也就是每年有約90天在使用衛生巾產品，且每天會用到5-8片，所以我們有必要去了解不同的生理期產品，選擇適合自己身體的和不同時期需要的。

網面衛生巾，網面會讓皮膚感覺較為乾爽，但也因此，在活動時或大量運動後，網面的凹凸容易與皮膚磨擦引起不適，出現皮膚紅腫痕癢甚至私密處疼痛。凳凳媽認為這已經是過時的產品，現今能保持乾淨乾爽的衛生產品太多了。

棉質衛生巾，面料質地柔軟，少引發刺激或過敏反應，但流量多時，經血細菌仍然會接觸到皮膚。凳凳媽建議喜歡棉質衛生巾的可以購買真正使用棉花甚至有機棉的優良產品，就像貼身內褲一樣柔軟舒服，當然要盡量2-3小時更換一次。

液體衛生巾，超薄、吸收力強、特殊設計令液體衛生巾在吸收經血後不易漲大，而且上層吸收、下層鎖水，能隔開經血與外陰的接觸。真的是更絲薄、更貼身、更乾爽。但是，它的價格比傳統衛生巾貴1-2倍，又不環保，花同樣的錢，凳凳媽會寧願選擇走塑走化學物質的天然產品，像是「natracare」。

傳統拋棄式衛生巾，每丟掉一個，就要花上500~800年的時間才能被分解掉。而經由焚化處理，則需要超過八百度的溫度才能使其不產生有毒氣體。一片傳統衛生巾有90%是塑膠成分，要全天甚至一星期持續使用，當然會感覺侷促不適同痕癢。

記得凳凳媽在坐月子的時候，惡露持續了一個多月，再加上產後體虛，整個月子都在侷促不適中度過，之後就努力尋找走塑衛生產品，誓要改變生理期折磨。你們知道嗎，有超過75%的女性一生中有得過陰道炎甚至不止一次。所以，你準備好走塑了嗎？

「natracare」無塑、成分全天然、無氯、無乳膠、無香料、無超強吸水力聚合物（SAP）、無表面活化劑、無二噁英、無染料、無動物成分或動物測試。這麼好的推薦，希望有更多的女性可以為自己選擇更健康的產品，每天都可以舒適生活。

作者_凳凳媽（曹露佳）簡介：

幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

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