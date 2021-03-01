【iPhone】傳iPhone 13提供1TB儲存容量　分析師預計本年iPhone銷量達2.5億部

▲ 有消息人士指出，蘋果（Apple）iPhone 13將提供1TB儲存容量。

現時用戶對手機儲存容量的需求愈來愈大。最近美國證券公司Wedbush，引述消息人士指出，蘋果（Apple）iPhone 13將提供1TB儲存容量。有分析師更預計，本年iPhone銷售熱潮持續，預計今年銷量會達到2.5億部。

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早於上個月，外國科技YouTube頻道Front Page Tech，曾經透露iPhone 13系列有望搭載1TB儲存容量。據外媒報道，美國證券公司Wedbush最新報告顯示，下一代iPhone 13系列手機，將提供最高1TB儲存容量。目前，僅有高階的iPad Pro型號提供1TB儲存容量，而iPhone最高儲存容量為512GB。但實際上，其他手機品牌早已推出高容量的手機產品，例如三星（Samsung）在2019年，推出搭載1TB容量的Galaxy S10系列手機。

有分析師表示，對於iPhone 12的銷售情況抱持樂觀，認為換機潮會延續到iPhone 13，而蘋果在本年有望銷售超過2.4億部iPhone，甚至會達到2.5億部。

責任編輯：李寶如