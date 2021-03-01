【陽光旅途@iM網欄】揭開鐵幕的面紗 今非昔比莫斯科

俄羅斯給人的感覺，總是神秘鐵幕國家，好像很冰冷。當我在90年代第一次踏足這個國度時，確有很深的這種感覺。尤其是當時蘇聯剛解體，由於政治上的不確定性，使原本已經神秘的國度，更添加一種人情的冷漠。如果在90年代去過首都莫斯科的朋友，大多數都住過Cosmos酒店。這個酒店房間很多，但設施比較陳舊及破爛，而且價錢不算平宜，在當年來說，已經是接待外賓的高規格酒店。記得一走進大堂，滿滿的坐了幾十個年輕女子，還以為自己進了夜總會，而且酒店亦附有賭場。感覺好像不應在俄羅斯這種鐵幕國家中出現的場景。每晚半夜時分，總會有數次給拍門聲吵醒，通常都是那些女孩來找生意，所以千萬不能開門，否則可能會很麻煩！另外，最搞笑的是第二天我出外觀光回到房間，發現原本我帶來的沐浴露和洗頭水，都被倒去一大半，只剩餘少量！但又不敢整瓶都偷走，由於蘇聯在91年聖誕節解體，國家正從共產主義的經濟模式，轉移到自由經濟市場。因此，物價飆升而人們入息追不上，加上物資短缺，所以當時人們生活都很困難！我們作為遊客，已經算比較好，但我還記得早餐是分配的，提供的份量很少，而且廚師的刀工很好，火腿的厚度是接近半透明的。由於吃不飽，到酒店旁的路邊居然發現有賣進口日本杯麵的地方，我就買了一個，印象中是很貴的。不過當時他們最多的軍錶及魚子醬，其實用牛仔褲就可以交換！

我只去過俄羅斯四次，90年代去過兩次，2005年再去過一次，而最近一次是在2018年。這次主要是工作，只短短在莫斯科停留了三天。看到景點如紅場、聖巴素教堂及克里姆林宮等並沒有多大變化，但人民的生活上就有著翻天覆地的變化！今次我住在莫斯科河畔的凱賓斯基酒店，現在俄羅斯國際性的五星級酒店林立，選擇很多。而且城市非常整潔，俄羅斯在2009年7月規定除了在指定城市（如海參崴等濱海度假區）外，其他一律禁止經營賭場。走到街上，你會覺得有置身歐洲國家，看到人們多了一份笑容，不再像以往一樣冷漠。現在莫斯科有各式各樣的餐廳，環球美食都可找到！今天的紀念品店中，還可找到軍錶，但我看來都應該都不是真品，如果還能找回當年用牛仔褲換回來的蘇俄軍錶，已經是價值不菲！在紅場上的國營百貨公司，一直屹立不倒，在裏面能找到各式各樣的貨品，當然魚子醬是一定要買的！今次由於太匆忙，出發前沒時間去換錢，身上只有幾百美元。但發現所有餐廳及購物店，甚至小型咖啡店都可以用Apple Pay，十分方便！

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莫斯科可以看的景點很多，除了最著名的紅場和克里姆林宮外，你不能錯過的是地鐵之旅！莫斯科的地鐵在1935年開通，有13條線，200多個站，當中有很多個都有華麗的裝飾，簡直就是一個地下宮殿。其中新村莊站、基輔站及共青團站是我覺得最漂亮的。不過由地鐵站只有俄文，大家乘坐的時候要小心注意一下！有時間還可以去莫斯科大學、經濟成就館，而且馬戲表演亦是必看的項目！

今天的俄羅斯已經不再神秘，亦沒有任何鐵幕的感覺，而且除了莫斯科及聖彼得堡外，亦開放了很多旅遊區，如歷史名城喀山、風光如畫貝加爾湖、遠東城市海參崴，當然還可以感受搭乘西伯利亞鐵路火車，也可以去摩爾曼斯克追北極光等！橫跨歐亞的俄羅斯，旅遊資源豐富，香港特區護照免簽證14天，都不夠參觀！大家計劃行程的時候，可能要分幾次去！

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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