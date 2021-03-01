  • 24°C
香港時間 : 2021302日 (二) 16:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【陽光旅途@iM網欄】揭開鐵幕的面紗 今非昔比莫斯科

名人薈萃 17:48 2021/03/01

分享：

 

俄羅斯給人的感覺，總是神秘鐵幕國家，好像很冰冷。當我在90年代第一次踏足這個國度時，確有很深的這種感覺。尤其是當時蘇聯剛解體，由於政治上的不確定性，使原本已經神秘的國度，更添加一種人情的冷漠。如果在90年代去過首都莫斯科的朋友，大多數都住過Cosmos酒店。這個酒店房間很多，但設施比較陳舊及破爛，而且價錢不算平宜，在當年來說，已經是接待外賓的高規格酒店。記得一走進大堂，滿滿的坐了幾十個年輕女子，還以為自己進了夜總會，而且酒店亦附有賭場。感覺好像不應在俄羅斯這種鐵幕國家中出現的場景。每晚半夜時分，總會有數次給拍門聲吵醒，通常都是那些女孩來找生意，所以千萬不能開門，否則可能會很麻煩！另外，最搞笑的是第二天我出外觀光回到房間，發現原本我帶來的沐浴露和洗頭水，都被倒去一大半，只剩餘少量！但又不敢整瓶都偷走，由於蘇聯在91年聖誕節解體，國家正從共產主義的經濟模式，轉移到自由經濟市場。因此，物價飆升而人們入息追不上，加上物資短缺，所以當時人們生活都很困難！我們作為遊客，已經算比較好，但我還記得早餐是分配的，提供的份量很少，而且廚師的刀工很好，火腿的厚度是接近半透明的。由於吃不飽，到酒店旁的路邊居然發現有賣進口日本杯麵的地方，我就買了一個，印象中是很貴的。不過當時他們最多的軍錶及魚子醬，其實用牛仔褲就可以交換！

我只去過俄羅斯四次，90年代去過兩次，2005年再去過一次，而最近一次是在2018年。這次主要是工作，只短短在莫斯科停留了三天。看到景點如紅場、聖巴素教堂及克里姆林宮等並沒有多大變化，但人民的生活上就有著翻天覆地的變化！今次我住在莫斯科河畔的凱賓斯基酒店，現在俄羅斯國際性的五星級酒店林立，選擇很多。而且城市非常整潔，俄羅斯在2009年7月規定除了在指定城市（如海參崴等濱海度假區）外，其他一律禁止經營賭場。走到街上，你會覺得有置身歐洲國家，看到人們多了一份笑容，不再像以往一樣冷漠。現在莫斯科有各式各樣的餐廳，環球美食都可找到！今天的紀念品店中，還可找到軍錶，但我看來都應該都不是真品，如果還能找回當年用牛仔褲換回來的蘇俄軍錶，已經是價值不菲！在紅場上的國營百貨公司，一直屹立不倒，在裏面能找到各式各樣的貨品，當然魚子醬是一定要買的！今次由於太匆忙，出發前沒時間去換錢，身上只有幾百美元。但發現所有餐廳及購物店，甚至小型咖啡店都可以用Apple Pay，十分方便！

    點擊圖片放大
    +5
    +4

莫斯科可以看的景點很多，除了最著名的紅場和克里姆林宮外，你不能錯過的是地鐵之旅！莫斯科的地鐵在1935年開通，有13條線，200多個站，當中有很多個都有華麗的裝飾，簡直就是一個地下宮殿。其中新村莊站、基輔站及共青團站是我覺得最漂亮的。不過由地鐵站只有俄文，大家乘坐的時候要小心注意一下！有時間還可以去莫斯科大學、經濟成就館，而且馬戲表演亦是必看的項目！

今天的俄羅斯已經不再神秘，亦沒有任何鐵幕的感覺，而且除了莫斯科及聖彼得堡外，亦開放了很多旅遊區，如歷史名城喀山、風光如畫貝加爾湖、遠東城市海參崴，當然還可以感受搭乘西伯利亞鐵路火車，也可以去摩爾曼斯克追北極光等！橫跨歐亞的俄羅斯，旅遊資源豐富，香港特區護照免簽證14天，都不夠參觀！大家計劃行程的時候，可能要分幾次去！

作者_Sunny左文偉簡介：

資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

更多陽光旅途@Sunny左文偉的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

莫斯科 基輔 俄羅斯 香港 創業 大學 名城 香港特區護照 表演 餐廳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位