【Bitcoin】內蒙古以節省耗電量為由 　4月起擬禁所有虛擬貨幣挖礦項目

虛擬貨幣近日引起監管聲音，中國內蒙古自治區近日則計劃全面暫停所有虛擬貨幣挖礦項目，並計劃在今年4月底前要求退出所有虛擬貨幣挖礦項目，同時禁止所有新建虛擬貨幣挖礦項目，理由是為了節省能源消耗，以確保能達到十四五規劃中的能源消耗目標。

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內蒙古自治區發改委發佈《關於確保完成「十四五」能耗雙控目標任務若干保障措施》征求意見稿，將今年區內能耗增量限制為500萬噸標準煤左右，能耗總量增速為1.9%左右，實行嚴格節省能源審查。

國家發改委在2019年4月曾把虛擬貨幣挖礦活動列為「淘汰類」產業活動，意指該產業不符合法律規定、嚴重浪費資源，惟其後11月把它從名單中剔除。

比特幣挖礦耗電量有多大？

比特幣挖礦需要複雜的電腦運算和認證交易，在挖礦的過程中，需要用到高效的電腦和大量電力維持運作。據劍橋大學一項研究闌示，比特幣運作一年所需的總電量約為121.36十億千瓦時（TWh），可供荷蘭1700萬人口用電至少1年。

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編輯﹕賴奕羚