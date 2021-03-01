【賢行軼事@iM網欄】企業能為環保做甚麼？多層次立體地推動環保

「不賺錢的商人是不道德的，不賺錢你就只能確保自己的生活，不能給員工好的工資福利待遇，不能給國家上繳利稅，不能給客戶帶來實惠。」SOHO中國創辦人潘石屹如是說。簡單來說，企業的基本責任是合法地創造價值，帶給社會正面的影響，而談論到道德層次，則要看經營者對社會的使命感，而環境保護是其中一個重要範疇。

環保是影響全地球生物的事，為了我們的後代，作為企業管理者，我時刻也希望能有所貢獻，減輕自己的罪孽。企業可以多層次地推動環保，最簡單的是捐款給有關團體，但這樣付了錢便了事未算真正的推動，我們可以更立體地參與。首先可以帶領員工組織和參與活動，近年多了不少市民登山遠足，作為戶外品牌取之於山野，當然有責任保護山野，所以韓國戶外品牌Kolon Sport於去年積極參與「鞍山探索館」的「山野大奇蹟日」，除了讓員工參與清理山野垃圾活動，同時也組織一眾藝人和運動員宣揚愛護山野的訊息。

除活動外，另一個常見途徑是從產品本身上推動環保，這需面對到很多研發技術上的挑戰，所以雖然是直接，但亦是比較困難的方式，但只要願意想辦法，從採用物料到生產過程都可以體現。去年意大利運動品牌FILA與天后謝安琪推出的聯乘系列「FILA．kay… isn’t me. Collection」，因雙方也關注環保，當中鞋款特別加入天然物料「粟米芯」作為鞋底原材料，這是一個極新穎的嚐試，理念是希望將可再生資源如種植的粟米有效地完全使用，將浪費減至最少，希望日後能普及應用。而在生產過程方面，加拿大戶外品牌Arc’teryx已於去年轉用再生能源運作廠房，並且承諾於2030年底將炭排放量降低，比2018年還要減少65%。

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再提升一個層次，是令員工以至消費者由心出發去關注環保，這方面便要從教育入手。先談企業內部，我們可邀請一些環保團體與同事們分享，再次警醒大家地球面對的危機，例如我就曾邀請Green Monday創辦人楊大偉David跟同事們分享，不是要同事們成為素食者，但要他們知道自然資源的消耗和溫室氣體的排放等嚴峻情況，還有現代畜牧業的真象，基因改造的食物安全及環境污染問題，從而去思考我們可以做些甚麼，公司在環保工作上的投入不是一場營銷活動，要令同事們知道公司選擇投入的原因，亦讓他們感到自己的工作變得多一層意義和價值。

對於消費者，企業可以帶出議題和關注。戶外品牌多有戶外拍攝宣傳照片或影片的機會，很多時都是山明水秀的美麗畫面，而Kolon Sport與綠惜地球 (The Green Earth) 合作，在將軍澳蝦山篤拍攝，山上沿途景觀開揚，東面可見清水灣一帶的優美風景，西面卻是將軍澳堆填區，兩者形成強烈的對比，以畫面告訴消費者堆填區正在逼緊大自然！你們享受的大自然環境和厭惡的堆田區是這麼近那麼遠，從而希望教育大家源頭減廢。

全球有不少大企業也對環保事業作出投入，但環保不需要每次也是全球性的大型活動，若各企業家或管理者，常存肩負社會責任的信念，多思考自己能為社會貢獻甚麼？並把握機會注入自己日常業務當中來推動，方法是無處不在的，你願意一同保護大家身處的地球嗎？

【賀年禮盒回收行動】

Kolon Sport與綠惜地球 The Green Earth合作進行源頭減廢，於 2 月19 日至 3 月31 日期間在 Kolon Sport 尖沙咀旗艦店舉行展覽及新年禮盒包裝回收活動。

活動詳情:

日期：2021年2月19 日至3月31日

地點：Kolon Sport 旗艦店 (尖沙咀梳士巴道18號K11 MUSEA 3樓 326A店)

回收對象：清空及乾淨的賀年禮盒包裝 (包括紙盒、紙品、塑膠盒、膠托、金屬罐)

備註：記得乾淨回收，請先行清除食物殘餘及膠紙雜質，並清洗乾淨及晾乾。基於衛生考慮，不接收直接接觸食物的包裝紙或袋。

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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