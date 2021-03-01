【3月部署】冠軍分析員張憶東：3月中美復甦概念　嚴選10隻周期價值股

美債息升，為港美股市在2月底帶來一次小震盪，有冠軍分析員之稱的興業證券全球首席策略分析師張憶東發表報告，指美國新一輪財政刺激有望在3月中旬通過，加上中國兩會同樣會在3月舉行，有利全球股市。

報告指出，美國新一輪財政刺激有望在3月中旬通過，而中國「兩會」在3月上旬召開，在「十四五規劃」開局之年，將釋放新經濟、新時代的好消息。「碳中和」、「新基建」等政策值得期待，有利於周期價值股的重估，部分增長股或趁機在低位反彈。

張憶東指出，第一階段，在復甦或通脹初期，能源及工業金屬及相關周期股的表現更強勢。2021年上半年，疫苗及財政政策階段性刺激下的歐美經濟階段性強復甦，與歐美需求相關的原油、化工、銅等相關產業鏈上市公司的盈利反彈有望超預期。而立足於中國基建和房地產投資的大宗周期行業相比較而言業績彈性不足。

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第二階段，周期股行情的延續性、空間以及最後的分化，將取決於通脹的強度。而隨著通脹不斷走強，則黃金、白銀等貴金屬將有更好的表現。

金融、地產等深度價值型核心資產，也有望圍繞年報和一季報進行價值重估。上半年全球經濟復甦共振，推動全球股市風格切換，以及2020年四季度和2021年一季度業績改善是較強的催化劑。

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至於互聯網、消費、先進制造業等為代表的成長領域的核心資產，今年的機會是由估值「跌出來」加上業績「長出來」的，至少未來數月屬於休養生息階段。2021年上半年這些長賽道新經濟領域中的高估值板塊，將受到海外利率上升、通脹上升的影響而被「殺估值」。

市場所說的抱團資產，將會瓦解、分化，而真正的核心資產「不怕跌、跌不怕、怕不跌」。好行業、好賽道中的好公司，過去兩年市場已經選出了成長行業的佼佼者，長期趨勢無虞。但是，估值偏貴甚至結構性泡沫明顯，至少上半年，需要精選阿爾法，找到業績超預期、動態估值合理的優質資產才是長短期皆宜的贏家之道。

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記者：李兆明