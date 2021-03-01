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卸任後首度公開演說 前美國總統特朗普揚言4年後將再次參選

環球政經 17:07 2021/03/01

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前美國總統特朗普卸任已逾一個月後，首度公開露面出席保守派政治行動會議(CPAC)，並在演說期間暗示自己或會再次參選，並否認自己將成立新政黨的傳聞，並形容此為假新聞，強調自己會繼續留在共和黨。

【美國政局】眾議院上交彈劾案至參議院　拜登：特朗普被彈劾機會微：【下一頁

【拜登就職】中國制裁28名特朗普官員 拜登政府: 做法犬儒：【下一頁

特朗普於當地時間周日(2月28日)在佛羅里達州首度發表公開演說，長達約90分鐘，並再次重申自己勝出去年11月的美國總統大選，預計民主黨在中期選舉中失利，又指共和黨於4年內凱旋回歸（triumphant return）入主白宮，更暗示自己可能逐下屆美國總統大選，「誰知道? 我是被指定第三次擊敗他們(民主黨人)」(Who Knows? I may even decide to beat them for a third time.) 

另外，他亦在演說中批評現任總統拜登上任頭一個月，便創造美國現代總統史上最災難的一個月（the most disastrous first month of any president in modern history），甚至在短短一個月內，將美國第一變成美國包尾(America First to America Last)。

 

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責任編輯：潘曉豐

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