卸任後首度公開演說 前美國總統特朗普揚言4年後將再次參選

前美國總統特朗普卸任已逾一個月後,首度公開露面出席保守派政治行動會議(CPAC),並在演說期間暗示自己或會再次參選,並否認自己將成立新政黨的傳聞,並形容此為假新聞,強調自己會繼續留在共和黨。

特朗普於當地時間周日(2月28日)在佛羅里達州首度發表公開演說,長達約90分鐘,並再次重申自己勝出去年11月的美國總統大選,預計民主黨在中期選舉中失利,又指共和黨於4年內凱旋回歸(triumphant return)入主白宮,更暗示自己可能逐下屆美國總統大選,「誰知道? 我是被指定第三次擊敗他們(民主黨人)」(Who Knows? I may even decide to beat them for a third time.)

另外,他亦在演說中批評現任總統拜登上任頭一個月,便創造美國現代總統史上最災難的一個月(the most disastrous first month of any president in modern history),甚至在短短一個月內,將美國第一變成美國包尾(America First to America Last)。

