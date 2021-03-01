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【BNO移民】疫情挫英國企業　政府擬派糖逾500億元　支援零售及服務業

商業 16:49 2021/03/01

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新冠肺炎疫情尚未平息，英國的零售及服務業大受影響，特別是英國高街的商戶更因封城而未能開業。綜合外電報道，英國擬向業界「派糖」50億英磅（約541億港元），每間企業最多可獲1.8萬元英磅（約19萬港元）。

【BNO移民】英國擬建電動車電池廠　冀引入逾200億港元投資創數千職位

雖然社會關注英國的負債情況，英國財政大臣Rishi Sunak認為目前的首要任務是保就業及支援企業。公共財政因疫情受壓，但他強調「派糖」50億英磅可讓企業重新營業，是現時應該要做的政策。報道指，估計有70萬間店舖、餐廳及酒店等商戶可受惠，由4月起可陸續受到被稱為「重開支援」的財政資助。

除了高街的商戶受重挫外，英國主要機場亦受疫情拖累，鄰近地區的失業率較英國平均為高。希斯路機場所在區域內，領取失業補助的人數大數按年急增2.2倍，格域機場所在區域內，其人數亦急增超過2倍。

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責任編輯：葉泳珊

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