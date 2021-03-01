【消費優惠】一田春日BB用品展　推4項優惠及折扣（多圖）

▲ 一田百貨於3月2日至15日期間，舉行「一田春日BB用品展」。

近來各品牌推出消費優惠吸客。一田百貨於3月2日至15日期間，在4間分店包括沙田、大埔、荃灣和觀塘，舉行「一田春日BB用品展」，產品低至3折。若以EPS消費購買指定貨品，可獲額外95折優。而即日單一消費滿600元，即可換領40元一田現金優惠券，每卡每日限換2張。

【金球獎2021】金球獎頒獎靠綫上舉行 多部串流媒體製作劇集《乜都得教練》、《后翼棄兵》、《王冠》、《他是我兄弟》獲獎

該用品展提供一系列BB學習自理提案：

1. BB用餐用品

有售Tommee Tippee嬰兒食物蒸煮攪拌器，低至41折；Cosatto Noodle餐椅及餐具，展期內低至56折。

2. BB玩具

有售Miffy充氣彈彈座椅，以及Fisher-Price Sanrio Baby協調音樂健身器，附有5款玩具的小設計包括音樂發聲的Hello Kitty公仔，刺激0至3個月大BB的感官。同時，有售Caraz加厚摺摺地墊、YAYA兒童遊戲圍欄，展期內低至7折。

▼ 點擊圖片放大

3. BB訓練用品

現時在BB戒片訓練前，設有便盆讓BB學習如廁過程。場內有售Fisher-Price兩用音樂學習噓噓樂內置獎勵系統，發出4種不同的音效，吸引BB上廁所。同時，設有多款日本製造BB尿布褲，YATA-Fans會員更享50元優惠價。

4. BB口腔清潔用品

K’s Kids Brush Your Teeth布書，幫助家長以故事形式，教授BB對刷牙的概念。場內更有售LUX360幼兒牙刷，分別設有4至24個月及2至4歲款式。同時，提供幼兒專用的JACK N JILL純天然嬰兒牙膏，現兩支特價99元。

【Walmart】Walmart挖角高盛管理層 冀發展銀行業業務

另外，在荃灣廣場地下及將軍澳東港城中庭，更設有特別展場，銷售近千款針對0歲至3歲不同階段的學習用品。而YATA-Fans會員於BB展期間，享4重優惠：

於推廣期間購買任何嬰兒產品，網站上傳發票及提供BB資料，即可免費升級成為「YATA BB會」會員，並獲贈「BB成長紀念冊」及BB用品試用裝；

購買嬰兒床、嬰兒車、手推車、餐搖椅或汽車安全椅，即享5X積分，每位會員最多享額外20,000分（不包括學行車、嬰兒揹帶、門欄、地墊等用品）；

單次購買嬰幼兒用品或食品滿1,500元或以上，即享100元電子優惠券乙張，電子優惠券可於下次購買嬰兒產品滿200元使用，每位會員最多享獲電子優惠券1張（有效期由3月16日至4月14日）；

指定多款YATA-Fans會員，專享會員價貨品，3折起購買相關用品。

【消費優惠】品牌優惠停不了 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

責任編輯：馬意文