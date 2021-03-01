▲ 【債務違約】華夏幸福未償付上月到期5.3億美元境外債券 勢將首次違約

陷入困境的內房企業華夏幸福（滬： 600340）勢將首次違約。華夏幸福子公司指，需要時間來解決其短期流動性緊張問題，尚未償還定於2月28日到期的5.3億美元債券。另外，事件引發投資者對政府正在縮減對房地產行業支持力度的擔憂。

平保：華夏幸福違約平安風險敞口540億人幣【下一頁】



華夏幸福境外發債子公司CFLD （Cayman） Investment Ltd.上周五在新交所發公告表示，公司未償付於2月28日到期的5.3億美元債券。公司尚未就債券償付發布後續公告。自年初以來，市場對於該公司能否全額償還債務就一直存有疑慮，券商和信用評級機構紛紛下調評級，引發其股債齊挫。若發生違約，這將是自2015年佳兆業未能償付美元債券以來，中國開發商最引人注目的違約事件。

根據上周五的公告，華夏幸福正針對流動性問題制定整體方案，並計畫及時與所有離岸債券持有人進行對話，以確定解決方案。華夏幸福在公告中表示，包括銀行貸款、信託貸款、境外債券等，公司累計未能如期償還債務本息合計111億元人民幣。



彭博數據顯示，包括2月28日到期的債券在內，華夏幸福未償還的美元債券餘額共計46億美元，在岸債券共計360億元人民幣（56億美元）。合共78億元人民幣的3隻在岸債券將於3月份到期。

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編輯：吳敏芳