  • 24°C
香港時間 : 2021302日 (二) 16:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】六天工作等於無假放？　網民：無晒私人時間！

理財智慧 18:43 2021/03/01

分享：

上班日子一般固定在五天，根據不同的行業也可以是五半天，更有可能是六天。近日有網民於網上討論區發文，指自己試過上五天的班，也試過上六天的班，最後發現六天工作根本沒有私人時間。

【大行報告】中金指3隻藍籌新貴　阿里健康最受惠　料被動資金流入近15億元 【見下頁

樓主指自己試過兩個上班時間，現在已轉回五天工作，認為星期六早上可以多睡點，十分美好，更認為六天工作是「終極搵笨，根本冇私人時間，星期日一起身就會諗，唉﹗聽日又要返工。」另外又指五天半工作是最差的，一個不幸要加班就變六天工作。

【網民熱話】公司要求清假 3月尾放長假卻被上司責罵　網民：旅行都係請十幾日 點解唔得？【 見下頁

有網民細數六天工作的壞處：六天工作十分疲累，放假也只想在家好好休息，惟一放假的一天起床會想到明天要上班，簡直想死，一個人住就要在惟一放假的一天裏處理好家務。就算工資高，也沒有時間和閒情逸致花錢。

雖然樓主不喜歡六天工作，但有人覺得六天工作的好處是星期六一般都「好hea」，指如果周末在家懶洋洋，倒不如回公司懶洋洋，還能有工資。不少人認同此想法，「 星期6返去坐, 又冇咩所謂」。

網民留言：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

財務自由 行業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位