【網民熱話】六天工作等於無假放？　網民：無晒私人時間！

上班日子一般固定在五天，根據不同的行業也可以是五半天，更有可能是六天。近日有網民於網上討論區發文，指自己試過上五天的班，也試過上六天的班，最後發現六天工作根本沒有私人時間。

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樓主指自己試過兩個上班時間，現在已轉回五天工作，認為星期六早上可以多睡點，十分美好，更認為六天工作是「終極搵笨，根本冇私人時間，星期日一起身就會諗，唉﹗聽日又要返工。」另外又指五天半工作是最差的，一個不幸要加班就變六天工作。

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有網民細數六天工作的壞處：六天工作十分疲累，放假也只想在家好好休息，惟一放假的一天起床會想到明天要上班，簡直想死，一個人住就要在惟一放假的一天裏處理好家務。就算工資高，也沒有時間和閒情逸致花錢。

雖然樓主不喜歡六天工作，但有人覺得六天工作的好處是星期六一般都「好hea」，指如果周末在家懶洋洋，倒不如回公司懶洋洋，還能有工資。不少人認同此想法，「 星期6返去坐, 又冇咩所謂」。

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責任編輯：張瑋婷