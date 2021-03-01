【解禁潮殺到】華興資本：港股8月迎單月規模最大解禁潮　個股表現或承壓

▲ 港股8月迎單月最大規模解禁潮。

港股及中概股解禁潮即將殺到。華興資本指出，未來6個月中，港股及美股將分別迎來2040億元和655億美元規模的解禁潮，個別股份表現或承壓。值得留意，港股8月單月解禁規模最大；而美股上月已經歷過一輪大規模的解禁潮，下一輪將會出現在4月。

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解禁期後港股大部分板塊跑輸大市表現？

華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟發報告，統計過去5年數據發現，由於限售股解禁增加了市場流通量，會對股價表現帶來一定壓力。

按板塊看，在禁售期結束後的1個月及3個月內，港股大部分板塊均跑輸恒生指數表現。僅有能源、可選消費板塊在禁售期結束後1個月內跑贏恒生指數，而公用事業、材料和醫療健康板塊在禁售期結束後3個月內跑贏恒生指數。

按個股表現看，禁售期後1個月內，有59%半新股跑輸恒生指數表現，而3個月內跑輸大市表現的則有58%。按市值看，市值高於100億元的半新股在禁售期後3個月內跑輸恒生指數表現。

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解禁潮影響為短期的、個股的及心理層面上的

不過，龐溟稱，解禁潮不是拖累公司股價的必然因素，還與公司的基本面、成長性、估值水準以及投資者對後市的預期有關。解禁帶來的衝擊是短期、個股和心理層面上的。

他提到，如果投資者對優質標的、標杆企業、稀缺行業公司保持強烈興趣和活躍交投，或者市場的整體環境處於牛市行情中，限售股解禁帶來的影響可能有限。

相反，如果上市公司估值已處高位、成長性未獲市場認同或者大市走勢低迷，限售股解禁有可能成為投資者拋售套現和股價下跌的導火索。

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港股8月迎最大單月解禁規模達695億

華興資本表示，港股市場今年8月單月解禁總規模達695億元，控股股東可解禁限售股總股數為3.06億股，分別佔這些公司總市值及自由流通股份市值的4%及15%。如果按解禁市值計算，軟體服務板塊佔比最高為36%。

至於美股中概股，下一輪解禁潮將出現在下月，控股股東可解禁限售股規模達430億美元。當中，多元金融板塊佔比高達56%。

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編輯：陳華