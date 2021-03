哈里怕梅根重演戴安娜悲劇 與奧花雲費訪問片段流出

英國哈里王子與妻子梅根被禠奪英國王室身份後,他們早前接受美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)專訪的部分內容需重新錄製。哈里梅根的專訪將於本月7日播放,美國哥倫比亞廣播公司(CBS)率先公開部分訪問片段。哈里於專訪中抱怨他與梅根被傳媒無間斷日夜追訪,擔心母親戴安娜王妃的下場會發生在自己及梅根身上。

哈里(Prince Harry)與梅根(Meghan Markle)自去年移居美國加州後,首度接受電視訪問。哥倫比亞廣播公司公開兩段訪問精華片段。哈里牽著妻子梅根的手接受奧花雲費訪問。其母親戴安娜王妃(Princess Diana)當年於巴黎被狗仔隊追訪,最終發生車禍身亡,享年36歲。哈里透露至今仍難以忘記母親發生車禍,更直言他們被傳媒日夜追訪,很擔心「歷史會重演。」(My biggest concern was history repeating itself)

哈里續指,他對梅根時刻陪在身邊及與其交談而感到放心,稱自己難以想像戴安娜王妃當年要獨自承受狗仔隊追訪的過程。他強調,雖然他與妻子持續承受外界壓力超乎想象,「但至少我們擁有彼此」(but at least we had each other)。

哈里及梅根移居美國前,二人曾抱怨英國部分小報對於梅根的族裔大做文章,更涉嫌種族歧視。此外,哈里上周於美國名嘴科登(James Corden)的清談節目《The Late Late Show》亮相時亦指,他介意媒體過分關注及侵犯他的家庭生活。

