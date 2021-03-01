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【大行觀點】高盛：亞洲股票現買入機會　看好價值型周期股

股市 16:36 2021/03/01

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高盛：亞洲股票現買入機會　看好價值型周期股　經濟增長可抵銷利率風險

美國10年期債息上升觸發股市借勢調整。高盛表示，今年亞洲股票於全球主權債券債息飆升下仍可繼續領先美國同行，認為即使債息再上揚及股市更波動，亞洲股票下行壓力有限，調整反創造買入機會。高盛相信，亞洲的經濟增長可以抵銷利率風險，偏好價值型周期股，並建議短綫持有多於長綫。

建銀趙文利：3月港股或下試28300關　料美債息升至2厘水平，看【下一頁】

高盛指出，除非收益率大幅上升或美聯儲發出的信號有變化，否則不預期股市會出現過於激烈的反應。該行分析師稱，亞洲股市將會引領全球股市，主因當地復甦最強勁，美債息上升會為亞洲價值股的輪動帶來更多支持。

上周五MSCI亞太指數雖然下挫3.7%，但今年以來的表現仍較標準500指數高出3個百分點。

市場預期MSCI亞太指數短綫仍會受壓，但中綫看好會跑出。高盛認為，整個亞洲股市情況並不一致，北亞對增長最為敏感，而部份東南亞市場對利率更為敏感。高盛將亞洲能源及保險板塊上調至「增持」，但互聯網及媒體板塊則下調至「中性」。

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編輯：袁諾曦

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