  • 24°C
香港時間 : 2021302日 (二) 16:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【台灣有樂@iM網欄】櫻花盛開 台灣賞櫻的季節來了

名人薈萃 17:00 2021/03/01

分享：

農曆新年假期期間，真的是天天都待在電影院做映後謝票見面會。所以親中間有空檔，我都會在電影院附近的商場走走逛逛。但天天都在室內，還是希望可以到戶外走走，而且在整個假期，台北的天氣都非常好，所以其中一天的下午，我就特別跑去中正紀念堂看櫻花。

踏入二月，就是台灣的櫻花季節。我記得我去年也是在二月的時候，在台北看櫻花。要在台北看櫻花，其實地點選擇也算滿多的。其實偶爾路過區內的公園，甚至另人住家的庭園，都能夠看到櫻花。但要在台北市區看到一整排的櫻花樹，中正紀念堂確是一個非常好的地點。我也是第一次到中正紀念堂看櫻花，去的當日還是新年假期，而且天氣好得不得了，所以賞櫻的人非常多。

當我一踏進公園內，看見擠滿遊人的道路的兩旁都開滿紅紅的櫻花，像極了小時候看紀錄片「日本風情畫」內，介紹日本民眾看櫻花的境況，不是因為聽到公園內的民眾都在講國語，真的會以為自己去了日本。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

我隨着其他遊人沿路前進，一邊欣賞盛開得非常燦爛的櫻花，一邊避開不斷跟櫻花合照的大媽。看着大媽們在櫻花樹前，不斷轉換神氣的姿勢，有的甚至擺出宮廷劇才會看到的擺手站姿，所以有時候樹下的情景還比樹上的櫻花更要精彩。

幾經辛苦，終於走到接近廣場的位置。這邊的園藝區拍照的遊人一樣多，因為這邊也是一整排的櫻花樹，而這邊的櫻花跟比較外圍的櫻花是不同品種的。比較外圍的園區的櫻花，是台灣原生櫻花「山櫻花」（又稱緋寒櫻），花朵為吊鐘狀，呈鮮艷紅色。而較內圍的櫻花，是來自日本品種，是忠正紀念堂10年前開始於園區內栽植，目前已栽植有「大漁櫻」、「大寒櫻」、「修善寺寒櫻」、及「河津櫻」等四種品種，均由日本民間團體日華友好會所贈送。

上述四種品種之櫻花，花朵均較臺灣原生櫻花大，花色粉白至粉紅，花期約從每年2月中旬開始。日本櫻花已培育有成，近年來成為台北市中心便捷的賞花地點，想享受日本櫻花美景的朋友，又怎能錯過。但請記得，現在仍是防疫期間，所以進出公共場所都必須要像我一樣戴上口罩。

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介：

在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。
Facebook 專頁： 港仔張啟樂的臺灣生活

更多台灣有樂@張啟樂（Ben）的文章請按此

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請 https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like  專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機iMoney智富雜誌

撰文 : 張啟樂（Ben）

櫻花 台灣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位