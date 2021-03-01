【台灣有樂@iM網欄】櫻花盛開 台灣賞櫻的季節來了

農曆新年假期期間，真的是天天都待在電影院做映後謝票見面會。所以親中間有空檔，我都會在電影院附近的商場走走逛逛。但天天都在室內，還是希望可以到戶外走走，而且在整個假期，台北的天氣都非常好，所以其中一天的下午，我就特別跑去中正紀念堂看櫻花。

踏入二月，就是台灣的櫻花季節。我記得我去年也是在二月的時候，在台北看櫻花。要在台北看櫻花，其實地點選擇也算滿多的。其實偶爾路過區內的公園，甚至另人住家的庭園，都能夠看到櫻花。但要在台北市區看到一整排的櫻花樹，中正紀念堂確是一個非常好的地點。我也是第一次到中正紀念堂看櫻花，去的當日還是新年假期，而且天氣好得不得了，所以賞櫻的人非常多。

當我一踏進公園內，看見擠滿遊人的道路的兩旁都開滿紅紅的櫻花，像極了小時候看紀錄片「日本風情畫」內，介紹日本民眾看櫻花的境況，不是因為聽到公園內的民眾都在講國語，真的會以為自己去了日本。

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我隨着其他遊人沿路前進，一邊欣賞盛開得非常燦爛的櫻花，一邊避開不斷跟櫻花合照的大媽。看着大媽們在櫻花樹前，不斷轉換神氣的姿勢，有的甚至擺出宮廷劇才會看到的擺手站姿，所以有時候樹下的情景還比樹上的櫻花更要精彩。

幾經辛苦，終於走到接近廣場的位置。這邊的園藝區拍照的遊人一樣多，因為這邊也是一整排的櫻花樹，而這邊的櫻花跟比較外圍的櫻花是不同品種的。比較外圍的園區的櫻花，是台灣原生櫻花「山櫻花」（又稱緋寒櫻），花朵為吊鐘狀，呈鮮艷紅色。而較內圍的櫻花，是來自日本品種，是忠正紀念堂10年前開始於園區內栽植，目前已栽植有「大漁櫻」、「大寒櫻」、「修善寺寒櫻」、及「河津櫻」等四種品種，均由日本民間團體日華友好會所贈送。

上述四種品種之櫻花，花朵均較臺灣原生櫻花大，花色粉白至粉紅，花期約從每年2月中旬開始。日本櫻花已培育有成，近年來成為台北市中心便捷的賞花地點，想享受日本櫻花美景的朋友，又怎能錯過。但請記得，現在仍是防疫期間，所以進出公共場所都必須要像我一樣戴上口罩。