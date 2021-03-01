【騰訊股價】騰訊雲在巴林設中東北非首個數據中心 料2021年底上線

▲ 騰訊雲在巴林設立中東北非區域首個數據中心，預計2021年底上線。

騰訊 （00700） 旗下騰訊雲與巴林王國經濟發展委員會簽署合作諒解備忘錄，雙方宣布將共同推動當地數據中心產業和雲計算技術發展，助力巴林躋身中東北非的雲服務區域中心。同時，騰訊雲將在巴林設立其中東北非區域首個雲計算數據中心，預計2021年年底上線。

騰訊今日股價反彈，以高位收市，收報697元，升5.2%，全日成交186億元。

隨著騰訊雲巴林數據中心設立，巴林王國經濟發展委員會將聯合巴林主權財富基金，通過支持政策牽引，鼓勵巴林各級政府部門和企業採用騰訊雲服務。騰訊雲則會開放成熟的雲計算教育培訓體系，為當地數字化轉型提供人才保障。

騰訊雲巴林數據中心將定位為騰訊雲在中東及北非區域佈局的關鍵樞紐，為區域內雲計算業務提供底層基礎設施承載，支撐本地客戶數字化升級以及國內出海企業的用雲需求。

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編輯：陳健婷