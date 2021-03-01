「百分百擔保個人特惠貸款計劃」公佈細節 設定1%固定利息 合乎3大條件即可 許正宇：「避免計劃被濫用」

早前頒佈的新一季《財政預算案》中提及「百分百擔保個人特惠貸款計劃」公佈細節，細節如下（見組圖）申請者需為18歲或以上香港永久居民，在申請貸款時失業至少兩個月，同時能證明失去主要經常收入均合資格。

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【財政預算案2021】香港證券業協會主席徐聯安：增印花稅影響本港競爭力致資金外流:【下一頁】

財經事務及庫務局局長許正宇今日出席立法會財經事務委員會時表示，設立1%的利息是希望增加還款成本，避免計劃被濫用。局長續指，假設整體壞帳率25%，是參考過中小企百分百擔保貸款計劃而制定，設定1%的固定利息是用以增加還款成本，避免計劃被濫用，令公帑可以用得其所，聚焦幫助失業影響的一系列市民，防止道德風險。

【財政預算案】港大經管學院：經濟前景較2018年為差 消費券比發現金更能推動消費 疫情影響最深行業打了一強心針：【下一頁】



上述計劃不包括放無薪假人士及應届畢業生。許正宇表示計劃主要想協助失業人士，已經盡量擴闊申請資格，無奈沒有一個政策可滿足全每一方面，他同時表示。明白經濟下行，青年就業機會減少，正考慮通過其他計劃幫助此類人士。

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責任編輯：翁嘉陽