【港元定期存款】中資大行3個月港元定存息3厘 千元入場費已享超高息

▲ 工銀亞洲於新春後逆市搶短存息，低調推3個月年息3厘，較原有1.8厘高。

正當虛擬銀行及傳統銀行齊減港元定期存款息，追息族頓關注市面是否仍有高息選擇，原來有中資大行低調玩突擊，新春後突推3個月港元定存3厘超高息。工銀亞洲於2月18日悄悄出招，在原有3個月享1.8厘的計劃，再新增3厘息的計劃。兩個特惠息計劃，除了皆要求手機銀行e開戶的全新客戶，以及於3月底到期外；3厘息計劃還多一項要求，是新客同時在線上開立綜合投資帳戶。

3個月港元定存息最高3厘，港銀最新息率可按下圖了解

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上述高息的門檻低至1000元，但以5萬元作上限，如以3厘冠絕全城的息率，再按最多只敘造5萬元計，3個月存期賺息375元，較1.8厘計劃全期賺225元，多150元。

虛擬銀行掀港元定存減息潮，1厘息全下架【下一頁】

此外，比併3個月存息，以今天（3月1日）反映銀行資金成本的拆息低見0.22厘，現時不少大小行的年息仍高於拆息，牌面上蝕本搶存，包括發鈔行中銀香港（02388）的0.25厘等，高息王更達3厘。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪