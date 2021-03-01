  • 24°C
香港時間 : 2021302日 (二) 16:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元定期存款】中資大行3個月港元定存息3厘 千元入場費已享超高息

Hot Talk 16:06 2021/03/01

分享：

工銀亞洲於新春後逆市搶短存息，低調推3個月年息3厘，較原有1.8厘高。

正當虛擬銀行及傳統銀行齊減港元定期存款息，追息族頓關注市面是否仍有高息選擇，原來有中資大行低調玩突擊，新春後突推3個月港元定存3厘超高息。工銀亞洲於2月18日悄悄出招，在原有3個月享1.8厘的計劃，再新增3厘息的計劃。兩個特惠息計劃，除了皆要求手機銀行e開戶的全新客戶，以及於3月底到期外；3厘息計劃還多一項要求，是新客同時在線上開立綜合投資帳戶。

3個月港元定存息最高3厘，港銀最新息率可按下圖了解

    點擊圖片放大
    +17
    +16

上述高息的門檻低至1000元，但以5萬元作上限，如以3厘冠絕全城的息率，再按最多只敘造5萬元計，3個月存期賺息375元，較1.8厘計劃全期賺225元，多150元。

虛擬銀行掀港元定存減息潮，1厘息全下架【下一頁

此外，比併3個月存息，以今天（3月1日）反映銀行資金成本的拆息低見0.22厘，現時不少大小行的年息仍高於拆息，牌面上蝕本搶存，包括發鈔行中銀香港（02388）的0.25厘等，高息王更達3厘。

【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

相關文章：【港元定期存款】虛擬銀行港元定存息最高0.95厘 1厘息已全下架

【港元定期存款】6中小行鬥減港元定存　無懼iBond銀債搶客

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

信銀國際 中銀香港（02388） 工銀亞洲 港元定期存款 定期存款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定