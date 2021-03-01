【變種病毒】英國首現巴西變種 專家相信疫苗仍有效

英國的新冠肺炎疫情有逐漸受控的跡象之際，英國當局宣佈，首次在英國境内發現巴西變種病毒個案，患者均為由巴西入境的英國國民。外界憂慮巴西變種病毒會使新冠疫苗失效，但專家認為新冠疫苗對預防變種病毒仍有效。

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英國暫時一共錄得6宗感染巴西變種病毒的個案，英格蘭和蘇格蘭分別各有3宗。當局指其中兩名英格蘭患者來自同一個家庭，其中一人上月10日從巴西返回格洛斯特郡（Gloucestershire）。該家庭另外兩名成員的新冠病毒檢測結果同樣呈陽性反應，但正等候進一步結果確認，兩人是否也感染巴西變種病毒。英格蘭當局仍在追蹤第三宗個案的患者下落，但指這名患者與頭兩宗個案並無關係。

蘇格蘭3宗個案的患者都有到巴西外遊的記錄。3名患者是由巴西出發，途徑巴黎及倫敦入境蘇格蘭，在自我隔離期間進行檢測並證實感染巴西變種病毒。

科學家今年1月從巴西入境日本的旅客身上，首次發現巴西變種病毒P.1，專家相信這款變種病毒或更具傳染性。

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公眾也擔心巴西變種病毒或會減低疫苗有效率，但英國國民保健服務（NHS）專家波伊斯（Stephen Powis）表示，疫苗能夠「迅速適應」（rapidly adapted）變種病毒。至於英國公共衛生部（PHE）高級醫學顧問霍普金斯（Susan Hopkins）也表示，英國在辨識病毒突變方面領先其他國家，能夠迅速採取行動。

責任編輯：李俊儀