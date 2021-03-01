【網民熱話】租未來奶奶樓無自由？ 網民：搬出去咪雙贏！

香港人多地少，但是小情侶也需要私人空間，就會考慮搬出去住。近日有網民於網上討論區發文求助，指自己和男朋友住在未來婆婆的房子裏，未來婆婆諸多限制，令她感覺搬出來後的自由更少，詢問大家是否繼續租下去。

樓主說明自己住在未來婆婆的空置物業裏已經兩年，即使是親友都需要交租而她的工作是只要提供租約，就可以扣在工資中，扣掉後交的稅也少一點。但是與未來婆婆租就難以有租約，因為有合約就變相他們要交更多的稅。

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樓主稱：「我依啲低收入人士，要交嘅稅都唔係超高，咁算啦。」令樓主最不滿的是，房子原本預備給不用上班的人居住，連沙發都是和床差不多大小，令其他傢俱沒有地方放下。於是樓主提出想換掉沙發，再買一張小一點的回來，好讓自己在家工作時有桌子使用。但是未來婆婆不斷反對，稱不能動她的傢具。樓主心灰意冷，覺得「租又交左，但自由仲少過之前，連卑微到想要張枱都唔可以...」 ，問大家應否繼續租下去。

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網民各有看法，有人指未來婆婆太專制就代表應該換一個男朋友，又有人認為如果租金很便宜就應該用自由換金錢，若只差市價少少就應該要搬。更提出雙贏辦法：「叫你奶奶租比街外人，佢又可以收貴啲租，你又可以有私人空間，winwin 。」另外有網民指可以租迷你倉放不想要的傢具，等搬出去時再把傢具搬回來。

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責任編輯：張瑋婷