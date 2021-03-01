恒大學生與美荷樓合辦AR 網上展覽　重現舊屋邨居民生活

香港恒生大學（恒大）文化及創意產業（榮譽）文學士課程學生，與美荷樓生活館合辦「AR! 從前有個美荷樓」網上展覽，把創意設計及音效結合擴增實境（AR）技術，創作出一系列具有歷史元素及視覺效果的有趣作品，讓公眾猶如置身於1950 年代美荷樓。



「AR! 從前有個美荷樓」網上展覽共展出6 份作品，包括《小舊巷》、《童．幻》、《黐膠花》、《一屋兩伙》等。公眾下載應用程式並掃瞄二維碼後，能夠透過AR技術觀賞不同的動畫創作，呈現當時居民的生活情況，例如住戶於大廈走廊洗衣服、一家人合作「黐膠花」、兩個家庭一同居於一個單位等。恒大學生同時負責展覽的宣傳推廣，設計美荷樓參觀路線圖、網頁插圖及明信片等，盡展創意。



負責製作《小舊巷》的恒大文化及創意產業（榮譽）文學士課程三年級學生陳勵雯，利用AR技術呈現居民於走廊洗衣服的場景。她表示，創作意念是來自婆婆的經歷，希望藉此讓大眾了解徒置大廈居民的日常生活。她又感謝恒大導師提供技術支援，讓她成功創作AR 作品，「我以前從未接觸過AR 及立體圖像設計，在製作過程遇到不少技術困難，慶幸獲恒大虛擬實境中心的協助，讓作品得以順利誕生，同時加深我對AR 製作及應用的興趣。」



該展覽項目顧問、恒大藝術設計系助理教授莫健偉博士表示，古蹟及文化建築透過藝術設計、創新科技及新媒介接觸大眾是大勢所趨，互動創新的展覽方式較能吸引年輕人了解古蹟背後的文化意義及價值。透過今次的展覽，同學能夠汲取籌劃文化展覽活動的經驗，體驗行業實際運作，把藝術、文化和商業管理的知識實踐。他期望，學系未來能夠與不同機構合作舉辦類似活動，培訓更多文化及創意產業專才。



「AR! 從前有個美荷樓」網上展覽：

詳情：https://onceuponartime.hsu.edu.hk/en/home/

展覽日期：即日起至另行通知

部分展覽作品：

▲ 作品名稱：《童 • 幻》

▲ 作品名稱：《蟲洞 5020》

香港恒生大學簡介

香港恒生大學（恒大）是一所非牟利、私立並以博雅教育為主導的大學。恒大現有五個學院，包括商學院、傳播學院、決策科學學院、人文社會科學學院、和翻譯及外語學院，共有約6,000 名全日制學生。作為一所住宿型院校，恒大採用獨特的「博雅 + 專業」教育模式，把優質教學和學生的全方位發展訂為最優先目標。



矢志成為一所區內具領導地位的私立大學，恒大以本科教育為主，配合優質的師資、獲獎的綠化校園與設施、創新學位課程、住宿式書院制度結合生活與學習、互動小班教學、緊密師生關係、獲研究資助局資助具影響力的研究、與優質的學生發展/支援服務，致力培育年青人成為具明辨思維、創造力、人文關懷、道德價值觀和社會責任的人才。



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