【大行點睇】集團生態系統初見成效　花旗提高新世界目標價

花旗發表報告，重申新世界發展 （00017） 為行業首選之一。該行指，新世界過去幾年建立集團體系的生態系統，雖然起步不久，但目前會員已超過1,400萬人，業務覆蓋會員的日常生活，旗下K11推出的K Dollar計劃，花旗預計每消費1個K Dollar，將推動商場4至5倍的零售額。另外，花旗預計富通保險與香港零售業務的交叉銷售，在去年的收入較2017年至2019年的平均水平增加近17倍，反映強勁的協同效應。

大行給予新世界目標價：

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該行又指集團目標2020財年至2025年財年的租賃收入的複合年均增長率將達到20%，加上今年提前完成出售非核心出售目標約130億元至150億元，加上在經營困難下仍承諾保持穩定派息，因此提高目標價，由47.7元增至48.2元，維持「買入」評級。

新世界發展今日股價跌2.5%至38.45元。

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