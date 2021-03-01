  • 24°C
香港時間 : 2021302日 (二) 16:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】集團生態系統初見成效　花旗提高新世界目標價

股樓投資 15:56 2021/03/01

分享：

花旗發表報告，重申新世界發展 （00017） 為行業首選之一。該行指，新世界過去幾年建立集團體系的生態系統，雖然起步不久，但目前會員已超過1,400萬人，業務覆蓋會員的日常生活，旗下K11推出的K Dollar計劃，花旗預計每消費1個K Dollar，將推動商場4至5倍的零售額。另外，花旗預計富通保險與香港零售業務的交叉銷售，在去年的收入較2017年至2019年的平均水平增加近17倍，反映強勁的協同效應。

大行給予新世界目標價：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該行又指集團目標2020財年至2025年財年的租賃收入的複合年均增長率將達到20%，加上今年提前完成出售非核心出售目標約130億元至150億元，加上在經營困難下仍承諾保持穩定派息，因此提高目標價，由47.7元增至48.2元，維持「買入」評級。

新世界發展今日股價跌2.5%至38.45元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

港股 派息 香港 目標價 買入 新世界發展（00017） 富通保險 新世界
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位