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【港股業績】本周公布業績 重點港股一覽

股樓投資 16:31 2021/03/01

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本周繼續是各大股份公布業績的時間，和上周比較本周放榜的名氣雖然稍遜，仍不乏具實力的股份。包括信義系的多隻股份，以及經營海港城和時代廣場等本港多間大型商場的九龍倉置業(01997)，和近期股價表現突出的家居工具生產商創科實業(00669)等。

【濠賭股】澳門2月賭收終按年回升　多隻濠賭股趁機炒上   詳情請看【下一頁

本周公布業績重點港股一覽：

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而剛公布業績的主要股份，則包括新地(00016)、百威亞太(01876) 和渣打 (02888)。新地截至去年12月底止中期業績，純利135.7億元，按年跌11％。期內，集團收入460.7億元，按年升19％；營業溢利210.2億元，按年升30.1％。來自物業銷售的溢利為123.6億元，按年大升80.5％，總租金收入按年下跌3％至123.6億元；淨租金收入按年下跌2％至94.9億元。

【大行報告】摩通指股價調整令港交所估值吸引　料印花稅影響輕微　上調評級至「增持」   詳情請看【下一頁

百威亞太截至去年12月底止全年業績，收入55.8億美元，跌14.6％，盈利5.1億美元大跌42.7％，末期息每股派2.83美仙，按年增7％。期內，總銷量81.12億公升，跌12.9％。

渣打方面，去年基本除稅前溢利為25.08億美元，按年跌40％，每股基本盈利36.1美仙。期內，經營收入147.65億美元，按年跌3％，按固定匯率計算就跌２％；撥備前的經營溢利46.2億美元，按年跌5％。淨利息收入68.82億美元，按年跌11％，淨息差1.31％，跌31基點。

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撰文 : 李尚毅

創科實業（00669） 九龍倉置業（01997） 信義玻璃（00868） 港股
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