僅限Android用戶享用 Whatsapp新增影片音軌移除功能

近日Whatsapp更新新功能，並在最新的版本中，加入影片音軌移除的功能，令用戶可傳送靜音影片。

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據WhatsApp在官方Twitter的公告顯示，用戶將上傳或轉發影片內的音頻移除，並在2月26日起向Android版本設備陸續啟動，惟iPhone用戶需等待一段時間。是次新功能用法簡單，用戶只需在選取想分享的影片，按入編輯畫面後，點擊左下方的喇叭圖示，便可將影片靜音傳送。另外，除可在一般對話中使用外，更可在「我的動態」上使用有關新功能。

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責任編輯：潘曉豐