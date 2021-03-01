【網民熱話】公司要求清假 3月尾放長假卻被上司責罵　網民：旅行都係請十幾日 點解唔得？

香港人至愛留假去外國旅遊，甚至更稱自己是「返鄉下」。但是疫情肆虐，各國都禁止遊客入境，無法請假去旅行的香港人有些選擇每月清假，有些選擇不放假。近日有網民於網上討論區發文，指公司要求清假，放長假卻被上司罵得狗血淋頭，十分無奈。

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樓主說明自己因為疫情而儲下十幾天年假，公司出通知要求他在三月前清假，可以預先請下年的假，但必須有七日通知期。於是他查看了同事的放假日子，發現三月尾到四月頭無人請假，為了方便記下上班日期便一次請了十幾天年假。上司知道了以後就黑臉，大罵樓主不應一口氣請長假，要他分開請。樓主覺得上司非常無理，更反問：「唔通我之後半年個個星期五放假又冇問題？」

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大部分網民都覺得上司十分莫名其妙，指平常時期去旅行都是一口氣請十幾天假，不明白有什麼問題。而且可以有更好的處理手法：「你申請咗佢可以唔批，或者再同你夾，根本唔使鬧你。」有人感同身受，稱自己被上司阻止放假，又以勞工法例拒絕補錢。

有網民認真分析，指樓主在復活節時間放假，加上紅日就長上加長，猶如「成個月唔見人，咁公司冇咗你都得啦，裁得。」，又指樓主應有心理準備會「比人串或鬧下」。

網民留言：

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責任編輯：張瑋婷