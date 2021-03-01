  • 24°C
香港時間 : 2021302日 (二) 16:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Good Food,Good Mood@iM網欄】從不令人失望的殿堂級法國食府 L'Atelier de Joël Robuchon

名人薈萃 16:17 2021/03/01

分享：

人大了，越來越喜歡想當年。想當年我大學剛畢業，加入置地文華東方酒店，初出茅廬，卻有幸遇到很多大人物，已故的Mr Joël Robuchon便是其中之一。這位世紀名廚在寄宿學校跟修女學習烹飪，十五歲當上餐館學徒，三十六歲在巴黎開設自己的餐廳，僅僅三年便獲米芝蓮頒發三星殊榮。縱橫廚壇60年，他在世界各地開設了20家餐廳，共摘下24顆米芝蓮星，讓他成為世界上擁有最多星星的廚師。每當他到達酒店，酒店上下（尤其是廚師）都會嚴陣以待，一行人護送他上房，我這枚「小薯仔」雖然跟在後面，「遠觀」笑容滿面的Mr Robuchon，也份外感到親切。當年的「小資女」不太捨得在餐飲上一擲千金，值到有一年男朋友（即現在的老公）帶我到Le Jardin de Joël Robuchon慶生，我才經歷了人生的第一次fine dining。那次的味覺體驗令我大開眼界，其後也曾到訪其他城市的Robuchon餐廳，也從未令我失望。正所謂「辛苦搵來志在食」，在鼠年的最後一個工作天，我跟同事B到L'Atelier de Joël Robuchon食「收爐飯」，感謝她一年來的付出。

剛坐下，服務生便為我們送上麵包籃；Robuchon的麵包一向出色，種類起碼有六款，份量毫不吝嗇，多得我們最後要「打包」回家。

Amuse Bouche的底部是幼滑香濃的鵝肝蒸蛋，中層有煙肉及洋蔥醬汁，頂層灑上薑、青蔥及香脆炸麵包粒，層次極為豐富，為我們這餐「收爐飯」開了個好頭。

前菜我們分別選了「煙燻鱔魚」及「芝士梳乎厘」；前者用燻鱔配搭鵝肝，加入少許芥末提味，其Mimosa沙律及澳洲京蔥令整體口味變得份外清新；後者上桌時，其外型精緻得像甜品，在空氣感十足的芝士梳乎厘上放了用中東米造成的麵條，底部鋪了松露醬，口味比較濃郁。

餐湯方面，我們都選了「清湯」，湯中卷物以飛魚子製作而成，上面的甘筍及芹菜為口感添上爽脆，喝完感覺毫無負擔。

「西班牙伊比利亞豬」是我的主菜，廚師精選黑毛豬頸後最嫩滑的部位，以鐵板燒方法提香，再用法國Comté Cheese製作醬汁，一旁的法國時令青豆及羊肚菌適當地中和了豬肉的膩感。B小姐則選了「法國黄線狹鱈」，這款鱈魚的油份較一般鱈魚低，肉質卻比較爽口，迷你洋蔥及洋蔥蓉為鮮魚添上另一番風味。

甜品是我們最期待的一環，我們分別選了Classic Mont Blanc及「車厘子慕絲雪葩」。法式栗子蛋糕的栗子蓉順滑而且澎湃，而「車厘子慕絲雪葩」的鮮紅色賣相簡直令我們驚艷，味道微酸，帶點車厘子酒香，外型與味道並重。吃過甜品，我們正式為多災多難的金鼠年劃上句號，祝願牛年會更好吧！

作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

更多Good Food,Good Mood@Carmen的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : GoodFoodGoodMood

最新專欄文章 更多

【Good Food,Good Mood@iM網欄】維港旁發現露天庭園餐廳 ÉPURE法式下午茶
2021/02/22
【Good Food,Good Mood@iM網欄】維港旁發現露天庭園餐廳 ÉPURE法式下午茶
【Good Food,Good Mood@iM網欄】讚頌豉油的菜單 米芝蓮二星新上榜餐廳TATE
2021/02/15
【Good Food,Good Mood@iM網欄】讚頌豉油的菜單 米芝蓮二星新上榜餐廳TATE
【Good Food,Good Mood@iM網欄】Arbor at Home 米芝蓮兩星佳餚直送府上
2021/02/08
【Good Food,Good Mood@iM網欄】Arbor at Home 米芝蓮兩星佳餚直送府上
【Good Food,Good Mood@iM網欄】尖沙咀1881「中庭」 中西合璧下午茶
2021/01/18
【Good Food,Good Mood@iM網欄】尖沙咀1881「中庭」 中西合璧下午茶
【Good Food,Good Mood@iM網欄】西化日本料理 ZUMA超值假日早午餐
2021/01/04
【Good Food,Good Mood@iM網欄】西化日本料理 ZUMA超值假日早午餐
米芝蓮 巴黎 法國 餐飲 餐廳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位