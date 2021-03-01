【Good Food,Good Mood@iM網欄】從不令人失望的殿堂級法國食府 L'Atelier de Joël Robuchon

人大了，越來越喜歡想當年。想當年我大學剛畢業，加入置地文華東方酒店，初出茅廬，卻有幸遇到很多大人物，已故的Mr Joël Robuchon便是其中之一。這位世紀名廚在寄宿學校跟修女學習烹飪，十五歲當上餐館學徒，三十六歲在巴黎開設自己的餐廳，僅僅三年便獲米芝蓮頒發三星殊榮。縱橫廚壇60年，他在世界各地開設了20家餐廳，共摘下24顆米芝蓮星，讓他成為世界上擁有最多星星的廚師。每當他到達酒店，酒店上下（尤其是廚師）都會嚴陣以待，一行人護送他上房，我這枚「小薯仔」雖然跟在後面，「遠觀」笑容滿面的Mr Robuchon，也份外感到親切。當年的「小資女」不太捨得在餐飲上一擲千金，值到有一年男朋友（即現在的老公）帶我到Le Jardin de Joël Robuchon慶生，我才經歷了人生的第一次fine dining。那次的味覺體驗令我大開眼界，其後也曾到訪其他城市的Robuchon餐廳，也從未令我失望。正所謂「辛苦搵來志在食」，在鼠年的最後一個工作天，我跟同事B到L'Atelier de Joël Robuchon食「收爐飯」，感謝她一年來的付出。

剛坐下，服務生便為我們送上麵包籃；Robuchon的麵包一向出色，種類起碼有六款，份量毫不吝嗇，多得我們最後要「打包」回家。

Amuse Bouche的底部是幼滑香濃的鵝肝蒸蛋，中層有煙肉及洋蔥醬汁，頂層灑上薑、青蔥及香脆炸麵包粒，層次極為豐富，為我們這餐「收爐飯」開了個好頭。

前菜我們分別選了「煙燻鱔魚」及「芝士梳乎厘」；前者用燻鱔配搭鵝肝，加入少許芥末提味，其Mimosa沙律及澳洲京蔥令整體口味變得份外清新；後者上桌時，其外型精緻得像甜品，在空氣感十足的芝士梳乎厘上放了用中東米造成的麵條，底部鋪了松露醬，口味比較濃郁。

餐湯方面，我們都選了「清湯」，湯中卷物以飛魚子製作而成，上面的甘筍及芹菜為口感添上爽脆，喝完感覺毫無負擔。

「西班牙伊比利亞豬」是我的主菜，廚師精選黑毛豬頸後最嫩滑的部位，以鐵板燒方法提香，再用法國Comté Cheese製作醬汁，一旁的法國時令青豆及羊肚菌適當地中和了豬肉的膩感。B小姐則選了「法國黄線狹鱈」，這款鱈魚的油份較一般鱈魚低，肉質卻比較爽口，迷你洋蔥及洋蔥蓉為鮮魚添上另一番風味。

甜品是我們最期待的一環，我們分別選了Classic Mont Blanc及「車厘子慕絲雪葩」。法式栗子蛋糕的栗子蓉順滑而且澎湃，而「車厘子慕絲雪葩」的鮮紅色賣相簡直令我們驚艷，味道微酸，帶點車厘子酒香，外型與味道並重。吃過甜品，我們正式為多災多難的金鼠年劃上句號，祝願牛年會更好吧！

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