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紐約連鎖中餐館西安名吃 以員工安全為由 縮短營業時間 亞裔人士遇襲個案上升

環球政經 15:26 2021/03/01

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美國歧視華裔移民屢次不鮮，但受新冠肺炎疫情影響，問題似乎有惡化跡象。根據外媒報道，美國今日有不少不少亞裔人士遇襲，個案亦持續上升，為避免此類狀況，紐約巿就有中餐廳決定提早關門，讓員工早點回家，減少遇襲機會。

 林書豪被稱「新型冠狀病毒」涉被種族歧視 社交媒體抒感受 NBA發展聯盟：已展開調查：【下一頁

根據當地傳媒報道，於紐約巿有多間分店的「西安名吃」（Xi'an Famous Foods）最近縮短營時間，讓員工及早回家，減少遇襲機會。另一方面，為保障亞裔人士在美權益，加州橙縣最近有社區人士集合起來，聲援一個多次受騷擾的亞裔家庭；當地亞裔美國人組織的始創人稱，近月針對亞裔的言語及其他騷擾有升級情況。

Nike新廣告挨轟 日本網民: 藉種族歧視醜化日本：【下一頁

「西安名吃」的行政總裁，現年33歲的王夢迪（Janson Wang），曾向外媒表示他和父親來自西安，其後全家移民來美，曾在康涅狄格州生活，每日面對種族歧視問題。「西安名吃」

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責任編輯：翁嘉陽

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