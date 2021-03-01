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【北水基金】最受捧新北水基金 看好港股慢牛前景

Hot Talk 15:21 2021/03/01

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春節後最熱賣公募基金、嘉實王牌產品伺機低撈入市。

牛年最受捧的內地公募基金，上周一（2月22日）新春後即開賣的嘉實競爭力優選基金，首天推出即吸資359.71億元（人民幣，下同），因爆額而提早封盤結束募集。這日光基產品，現正積極籌備建倉。上述熱賣北水新產品，擬布局滬港深3地市場，據操盤人、嘉實董事總經理暨平衡風格投資總監洪流指，「對今年的港股持樂觀態度，看好長期的慢牛前景」。

不少北水基金經濟，仍看好港股中線表現【下一頁

洪流又說，中港股市正處於中長期結構性的慢牛起點，主因是仍算低估值，以及流動性充裕下，居民閒資增加股票配置等。洪流擁有21年投資經驗，以前瞻性及提前布局而成為星級投資經理，早於2019年已低吸港股，令旗下掌舵的基金頻獲超額收益。

洪流表示，春節後全球市況甚波動，但相信仍可聚焦收益較具支持的5大類板塊，包括：（1）消費；（2）醫療創新及醫藥；（3）科技、尤其是大數據及人工智能；（4）先進製造業、如產業鏈升級；（5）順周期行業。

此外，內地再現爆款基金，上周四（2月25日）民生加銀穩健配置6個月混合基金開賣，屬基金中基金（FOF），首日推售即吸金50億元而爆額。不過，受連日大跌市打擊投資情緒，過去一周不少偏股型基金呈負回報，資產管理公司皆預留頭寸，應付一旦呈現的基金贖回潮。

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【北水基金】北水長城新基金　布局A+H雙市冀掘金

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

北水流入 港股通 港股 基金
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