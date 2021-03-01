  • 24°C
香港時間 : 2021302日 (二) 16:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】中金料兩會前後中港股市回穩　有咩主題值得投資？

股樓投資 15:18 2021/03/01

分享：

中國兩會召開在即，中金發表報告，預計兩會期間主要有幾大關點，包括十四五規劃、2035年目標、政策基調及如何落實全年重點任務。該行認為，預計兩會前後資本市場將相對平穩，其中港股料優於A股。在疫情影響逐步減退下，兩會期間的政策料逐步走向正常化，中金認為應留意結構性的機會。

該行指，從歷史上看，有政策及改革預期的行業及主題，在兩會期間將受到市場更多關注。中金預計今年的主題是需求復甦、科技創新、產業自主、釋放內需、綠色發展及碳中和等主題。另外，該行中長綫看好中國消費升級及產業升級帶來的投資機會。

【大行報告】中金指3隻藍籌新貴　阿里健康最受惠　料被動資金流入近15億元   詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

中國 人大政協兩會 港股 A股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位