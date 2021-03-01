【大行點睇】中金料兩會前後中港股市回穩　有咩主題值得投資？

中國兩會召開在即，中金發表報告，預計兩會期間主要有幾大關點，包括十四五規劃、2035年目標、政策基調及如何落實全年重點任務。該行認為，預計兩會前後資本市場將相對平穩，其中港股料優於A股。在疫情影響逐步減退下，兩會期間的政策料逐步走向正常化，中金認為應留意結構性的機會。

該行指，從歷史上看，有政策及改革預期的行業及主題，在兩會期間將受到市場更多關注。中金預計今年的主題是需求復甦、科技創新、產業自主、釋放內需、綠色發展及碳中和等主題。另外，該行中長綫看好中國消費升級及產業升級帶來的投資機會。

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