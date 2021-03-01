【鼓勵維修】法國推行環保新法例　電子產品需公開列明維修難度得分

▲ 法國政府實施新環保法例，要求廠商在產品介紹網頁，公開列出智能手機、筆電、電視、洗衣機和剪草機的維修難度指數。

為了減少電子垃圾，並在5年內將維修損壞電子產品的比例提升至6成，法國政府於今年1月1日起實施新環保法例，要求廠商在產品介紹網頁，公開列出智能手機、筆電、電視、洗衣機和剪草機的維修難度指數。

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按照新法例規定，其得分指數是由廠商自行計算和公布，惟需要基於官方提供的指引計算。維修難度指數是按照產品的結構是否容易拆解，以及入手零件的難度等作判斷。透過公開在產品介紹網頁，藉此教育大眾消費者減少製造電子垃圾，以及向廠商施壓去改善維修率。

而為了配合新法例，Apple最近亦已更新法國官網的產品頁面，列出其產品的維修難度指數。以10分為滿分的話，去年的iPhone 11系列就得到4.5和4.6分，而iPhone 12系列則改善至6分。兩者的得分差異在於iPhone 12系列手機較容易拆開，而且維修零件亦相對較便宜。至於各款MacBook電腦方面，得分則由 5.6分至7分不等。

▲ Apple最近已更新法國官網的產品頁面，列出其產品的維修難度指數；iPhone 12系列得到6分。

▲ 各款MacBook電腦得分由 5.6分至7分不等。

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責任編輯：施雯雯