【香港科企】日本軟銀機器人夥香港科企Avalon SteriTech　合資研機械人消毒方案

本地科企 Avalon SteriTech（鎧耀環境衛生科技）與日本軟銀機器人組成合資企業「Avalon Robotics」（鎧耀機器人），合力研發針對公共衛生的創新產品及科技，並負責規劃及分銷早前兩所企業合作而成的消毒機械人「Whiz Gambit」。

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早前 Avalon SteriTech及日本軟銀機器人已在消毒機械人的範圍上合作，把兩部消毒機械人合併使用，成為「Whiz Gambit」可互補不足。今次兩個品牌成立合資企業 Avalon Robotics，除了會繼續分銷Whiz Gambit 外，亦會負責全球產品規劃和研發、業務發展、市場推廣、銷售及開拓其他技術。

該企首個項目是為 Avalon SteriTech 的人工吸塵智能機械人Whiz引入生物淨化功能。此合資企業將由 Avalon SteriTech負責營運管理，成為軟銀全球首個及唯一消毒噴灑技術的戰略夥伴。

Avalon SteriTech首席執行官何偉康期望，隨著各項產品及技術面世，全球市場將加快採用更智能、更環保及更健康的方案，而軟銀機器人首席業務官吉田健一亦指， Avalon的生物淨化技術最能符合嚴格的環境法規標準，料是次合作可能提升軟銀的實力，而雙方亦將繼續開發更多嶄新產品和機械人解決方案。

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責任編輯：葉泳珊