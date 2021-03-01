麥當勞今起推「姜B餐」　挑戰急口令有機會獲送簽名咕𠱸（附本周優惠）

新冠肺炎疫情下，不少餐廳都推出不同優惠吸客。麥當勞與姜濤合作，由今日（3月1日）起，推出新口味煙肉巨無霸，及「姜B餐」。

該套餐包括Big Mac Bacon、大薯條、大Coke Zero和4件麥樂雞配甜酸醬。顧客於推廣期內購買「姜B餐」，可獲得隨機派發1套3張的「姜B卡」及限量巨無霸卡套。用戶可在App上選取「姜B餐」電子優惠劵，便可購買姜B最喜愛的配搭。麥當勞在Big Mac Bacon的包裝盒，新增實境（Augmented reality）技術。顧客掃描包裝盒上的QR code（二維碼），便可在畫面上看見姜B，共設8款。

此外，只要在Instagram上挑戰姜B跳出急口令，便有機會獲限量版Big Mac親筆簽名咕𠱸。顧客在Instagram上姜B急口令：「雙層牛肉巨無霸，醬汁洋蔥夾青瓜，芝士生菜加BACON ，姜B食過笑哈哈」，並於個人平台上分享挑戰短片，標記麥當勞 Instagram（@McDonaldsHK）及指定Hashtag，便可參與挑戰。是次將有有100位挑戰者，可獲限量版Big Mac親筆簽名咕𠱸。

麥當勞App 本周優惠一覽:

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責任編輯：黎淑雯