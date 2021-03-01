  • 24°C
香港時間 : 2021302日 (二) 16:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電信股】工信部﹕今年擬推進5G網絡建設、加快6G佈局　中移動升近5%、中電信升6%

股市 16:11 2021/03/01

分享：

三大中資電訊商今日（1日）股價急升。

內地國務院新聞辦公窒今日（1日）早上10時舉行新聞發佈會，工信部新聞發言人田玉龍在會上表示，針對今年的網絡建設計劃，要「有序推進」5G網絡建設，並額外提及要加快6G部局，提升信息通訊業發展。

中移動、聯通、中電信要求紐交所NYSE覆議除牌決定，詳情可看﹕【下一頁】

三大中資電信股隨後股價急升，中移動（00941）全日升4.9%，報56.4元，成交47.3億；中電信 （00728） 升6%，報2.6元，成交4.7億；中國聯通 （00762） 升4.7%，報5.15元，成交4.6億。

田玉龍在會上表示，國內5G的網絡建設成績「非常驕人」，未來將繼續推動信息通信業的發展，並且要推動網絡優化升級，以確保網路安全。

據工信部統計，截至去年12月底，中國已累計開通約71.8萬個5G基站，5G手機終端連接數量亦突破2億戶，反映中國5G普及速度已領先全球。

國內仍在發展5G，工信部便已率先提及6G部署。清華大學信息副院長崔保國預測，6G的網絡速度是5G網絡的50倍，速度可達1000Gbps。

傳統股強勢回歸，留意更多傳統股消息

 

【去舊立新】轉移舊TVC至BCT或作出新供款 享高達1.41%基金單位回贈

工銀亞洲手機銀行「e開戶」享三個月港元定期存款3%

 

相關文章﹕

【5G】中移動與中國廣電就5G共建共享訂具體合作協議

【資金流向】12億北水掃6厘息中移動　沽騰訊、美團

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

編輯﹕賴奕羚

6G 5G 港股 中國電信（00728） 中國移動（00941） 中國聯通（00762）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定