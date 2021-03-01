【電信股】工信部﹕今年擬推進5G網絡建設、加快6G佈局　中移動升近5%、中電信升6%

▲ 三大中資電訊商今日（1日）股價急升。

內地國務院新聞辦公窒今日（1日）早上10時舉行新聞發佈會，工信部新聞發言人田玉龍在會上表示，針對今年的網絡建設計劃，要「有序推進」5G網絡建設，並額外提及要加快6G部局，提升信息通訊業發展。

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三大中資電信股隨後股價急升，中移動（00941）全日升4.9%，報56.4元，成交47.3億；中電信 （00728） 升6%，報2.6元，成交4.7億；中國聯通 （00762） 升4.7%，報5.15元，成交4.6億。

田玉龍在會上表示，國內5G的網絡建設成績「非常驕人」，未來將繼續推動信息通信業的發展，並且要推動網絡優化升級，以確保網路安全。

據工信部統計，截至去年12月底，中國已累計開通約71.8萬個5G基站，5G手機終端連接數量亦突破2億戶，反映中國5G普及速度已領先全球。

國內仍在發展5G，工信部便已率先提及6G部署。清華大學信息副院長崔保國預測，6G的網絡速度是5G網絡的50倍，速度可達1000Gbps。

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編輯﹕賴奕羚