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【本港疫情】疫苗預約網站重開 截至下午2時已有逾13.5萬人成功預約

環球政經 15:40 2021/03/01

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今早(1日)9時再次開放網上預約科興疫苗，截至下午2時，政府宣布已有逾13.5萬名市民成功預約，指系統重新開放後，運作暢順。

公務員事務局局長聶德權表示，過去3日已有逾2萬名市民接種科興的新冠疫苗；衞生署由今日起分3日，向參與新冠疫苗接種計劃的私家醫生發放科興的新冠疫苗，目前有830名私家醫生預留疫苗，涉及6.3劑，優先接種群組人士最快明日(2日)起前往私家診所免費接種。

林鄭與多名官員率先打疫苗　呼籲市民及早接種：【林鄭與多名官員率先打疫苗　呼籲市民及早接種

他指，當局會留意接種的速度及需求供應疫苗；同時，市民可於本星期三在網上預約接種復必泰疫苗，優先人士可率先在本星期六至下星期二前往7間中心接種。

延伸閱讀：接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況　準備現正服用藥物清單【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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