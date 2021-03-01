【濠賭股】澳門2月賭收終按年回升　多隻濠賭股趁機炒上

澳門公布2月博彩收入數據，上月收入按年升1.3倍至73.12億澳門元，結束連續17個月按年下跌的趨勢，不過略低於花旗預測的75億元澳門元。受惠博彩收入理想，兼大市向上，多隻濠賭股炒上。

兩隻藍籌濠賭股銀河娛樂 （00027） 今日股價升近2%至72.3元，金沙中國 （01928） 升1.1%至36.7元。新濠國際 （00200） 升逾5%至16.92元，永利澳門 （01128） 升2.5%至15元，澳博 （00880） 升1.8%至11元。不過公布業績、去年蝕52億元的美高梅中國 （02282） 就跌近5%至13.14元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機