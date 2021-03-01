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【濠賭股】澳門2月賭收終按年回升　多隻濠賭股趁機炒上

股樓投資 14:59 2021/03/01

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澳門公布2月博彩收入數據，上月收入按年升1.3倍至73.12億澳門元，結束連續17個月按年下跌的趨勢，不過略低於花旗預測的75億元澳門元。受惠博彩收入理想，兼大市向上，多隻濠賭股炒上。

兩隻藍籌濠賭股銀河娛樂 （00027） 今日股價升近2%至72.3元，金沙中國 （01928） 升1.1%至36.7元。新濠國際 （00200） 升逾5%至16.92元，永利澳門 （01128） 升2.5%至15元，澳博 （00880） 升1.8%至11元。不過公布業績、去年蝕52億元的美高梅中國 （02282） 就跌近5%至13.14元。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 澳門 澳門元 博彩 澳博控股（00880） 金沙中國有限公司（01928） 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200） 銀河娛樂（00027）
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