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Facebook違反私隱法 須向逾百萬名用戶賠共6.5億美元和解

環球政經 16:47 2021/03/01

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Facebook近年來都不斷傳出負面消息，社交平台先是被廣告高杯葛，其旗下WhatsApp更新的私隱條款曾強制要求用戶接受。在2015年，Facebook用戶向Facebok提告，指該社交平台違反伊利諾伊州《生物識別訊息私隱法》（Illinois Biometric Information Privacy Act），並經由加州法院審理。日前，美國加洲一名聯邦法官日前批准一項和解協議，Facebook須向相關用戶支付6.5億美元。

【新冠疫苗】接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況　準備現正服用藥物清單：【下一頁

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據《Business Insider》報道，加州北區聯邦地區法院法官James Donato表示，這次和解是有史以來最大規模的隱私訴訟。在這次訴訟中，Facebook須向約160萬人賠償，最低345美元起。James Donato指，消費者在引起爭議的數碼平台隱私和解協議中，獲得重大勝利。「因Facebook和其他大型科技公司一直反對違反法定隱私權是一種傷害，長期存在的問題令這項和解協議變得更加有價值。」

2015年芝加哥律師Jay Edelson於庫克郡巡迴法院，控告Facebook未經用戶同意使用人瞼辨識技術，並儲存或使用生物特徵標識符或信息，違反伊利諾伊州《生物識別訊息私隱法》。在2018年時，該案件變成一宗集體訴訟案。有指，Facebook最初試圖以5.5億美元和解伊利諾伊州的訴訟，但主持此案的法官拒絕了這一提議。

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責任編輯：黎淑雯
 

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