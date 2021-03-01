【TMT行業】羅兵咸永道﹕去年下半年中國TMT企業上市融資額按年增加近一倍

▲ 羅兵咸永道發佈2020年下半年TMT企業首次公開招股報告。

中國科技、媒體及通信行業（TMT）企業去年表現活躍，羅兵咸永道中國科技、媒體及通信行業主管合夥人高建斌表示，科創版及創業版塊穩步發展，去年TMT企業IPO數量按年大增逾5成，融資額更按年增加近一倍，料今年TMT公司的上市勢頭將會延續，TMT企業IPO在A股或海外市場皆可能創新高。

羅兵咸永道發佈2020年下半年TMT企業首次公開招股報告。高建斌指，在科創版及創業版註冊制實施的推動下，去年TMT的IPO數量按年增加58%至164宗，合共獲得融資額3468億元（人民幣，下同），按年增加近一倍。

當中，下半年獲得最大融資額的TMT上市企業是於科創版上市的中芯國際（港﹕00981、滬﹕688981），融資額約為532億元。其次為在香港上市的京東健康 （06618） ，融資額約為261億元。

科創版成為熱門上市之地

報告亦指，科創版已成為TMT企業的主要上市地方。在進行IPO的TMT企業中，去年下半年有37間內地TMT公司在科創版上市，佔整體34%，共獲得957億元融資額。有30間內地TMT公司在香港及海外上市，佔整體28%，共獲得融資額1259億元；24間TMT企業選擇在深圳創業版上市，佔22%，融資額約為181億元；主版有7宗，佔6%，融資額為34億元；深圳中小版有11宗，佔10%，融資額達65億元。

以行業分類，去年下半年技術硬件與設備行業IPO數量最多，為61宗，佔比56%；其次為軟件與服務行業，為43宗，佔比39%。

羅兵咸永道全球科技、媒體及通信行業主管合夥人周偉然表示，中國政府大力推動科技公司發展，特別是「硬核技術」（hard core technology）公司的發展。加上，科技公司倡議提供創新的數字服務及產品應對新基建及數字中國，在IPO的估值更豐厚，故考慮在內地上市。

內地TMT企業有機會轉投來港上市

他預計今年香港TMT公司上市管道維持強勁。中美關係緊張局勢及對中國在美國市場上市的TMT公司的前景產生不確定性。他預計，內地一些最初計劃在美國上市的TMT公司有機會最終來港上市。

TMT的中概股更有可能會尋求在香港二次上市。他指出，第二上市整個過程較容易，但若公司選擇內地市場，則無需進行太多的組織結構變更。



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編輯﹕賴奕羚